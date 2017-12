Una primera vuelta con sorpresas

El esperado parón navideño ha llegado. Desde esta semana los distintos equipos del Grupo X disfrutan de un descanso deportivo a la espera de que la competición regrese el fin de semana del 6-7 de enero, coincidiendo con el inicio de la segunda vuelta.

Por ello, es época de reflexión, de analizar cómo han transcurrido las primeras 19 jornadas del campeonato, 1.710 minutos de juego que han puesto a cada equipo en su sitio, una primera parte del campeonato caracterizada, desde el punto de vista sevillano, por una palabra: sorpresa. Los siete equipos hispalenses que militan en el Grupo X han dado una respuesta sorprendente respecto a lo que podía barruntarse al inicio de la Liga.

Las notas positivas las protagonizan el Sevilla C y la Lebrijana. Siempre cabe esperar lo mejor de un filial de una cantera tan prolífica y potente como la del Sevilla, pero el tercer puesto del tercer equipo nervionense ha sorprendido con el tercer escalón de la tabla con un plantel muy remozado, incluido el banquillo, formado por Paco Gallardo y Carlos Marchena. Su primera vuelta ha sido sobresaliente, al igual que la de la Lebrijana. El cuarto puesto de la Balompédica es fruto de un acierto pleno en los fichajes, la continuidad de jugadores clave y la siempre ambición deportiva de Joaquín Hidalgo, míster albiceleste.

El resto de los cinco sevillanos no han cumplido las expectativas, con alguna excepción. Ésta sería la del Alcalá, llamado a luchar por la permanencia dada su economía de guerra y la formación de una plantilla 'in extremis' tras la espantada del grupo inversor portugués que llegó en verano. Está a dos del descenso.

En cambio, el Gerena se ha desfondado en el tramo final de la primera vuelta, quedándose a nueve puntos de los 'play off', aunque con una plantilla muy mermada por las bajas. El Cabecense se ha repuesto y tras encajar una sola derrota en las últimas siete jornadas ha dejado el descenso a cuatro puntos, aunque siempre se espera más de un equipo que cuenta con futbolistas de la talla de Chapi, Jesús Mari, Lúa o Ismael. Una situación parecida le ocurre a un Utrera que comenzó la temporada con las expectativas altas y que afrontará el inicio de la segunda vuelta a dos puntos del pozo. Y, por último, el Castilleja. Si bien el objetivo de los de José Antonio Granja es la salvación sólo ha sumado tres triunfos.

Sevilla C: Sobresaliente papel el del segundo filial nervionense

El Sevilla C se ha convertido en un asiduo del Grupo X de Tercera, aunque hasta la fecha nunca había acabado una primera vuelta en el tercer puesto, un balance que no se contemplaba en verano, no por el potencial de una de las mejores canteras de España, sino por la gran remodelación del plantel, incluido el banquillo. La conjunción de los elementos ha sido satisfactoria y el Sevilla C brilla con todo merecimiento.

Lebrijana: La revelación del grupo promete no rendirse

La primera vuelta de la Lebrijana es de nota, aunque el equipo dirigido por Joaquín Hidalgo no se va arrugar en la segunda. De no marcharse ninguna de sus piezas claves, la Balompédica continuará siendo un candidato a acabar entre los cuatro primeros, un sueño para los de Lebrija, aunque para ello deberá mejorar sus registros como anfitrión (ha dejado escapar 15 puntos).

Gerena: Se desinfla en diciembre ante las numerosas bajas

El Gerena enderezó el rumbo después de un irregular comienzo, alcanzando la quinta plaza, a dos puntos de los ´play off´, en la jornada 15. Sin embargo, las bajas sufridas en el último tramo de la primera vuelta han mermado el rendimiento de los mineros, que han acabado a nueve puntos del cuarto. Busca fichajes para continuar aspirando a la zona noble en el primer proyecto de la era René Ramos.

Castilleja: Está obligado a realizar una vuelta de récord

El Castilleja está sufriendo la temporada más dura de su periplo en Tercera. Finaliza la primera vuelta en la penúltima plaza, aunque el dato preocupante es que tras su último empate en Arcos queda a ocho de la permanencia. Por ello, está obligado a realizar una segunda vuelta de récord si quiere acariciar la salvación. En diecinueve jornadas disputadas ha logrado únicamente tres victorias.

Alcalá: Ha sufrido una primera vuelta de altibajos

En Alcalá están acostumbrados a la incertidumbre en los últimos años, aunque este verano tuvo que reaccionar ´in extremis ante´ la espantada del presunto grupo inversor luso que se interesó. Proyecto autárquico que condicionó los fichajes, un handicap al que se sumó la marcha de Selu en la jornada 5. Tras un duro inicio, comienza a notarse la mano de Álex Martín. Está fuera de descenso.

Utrera: Muchos deberes por hacer en la segunda vuelta

El Utrera es la gran decepción del balompié sevillano en esta primera vuelta. Su decimoquinto puesto no refleja las aspiraciones de un equipo que se propuso luchar por estar en la pomada de aspirantes al ´play off´. Diferentes contratiempos y una acuciante falta de gol han mermado el rendimiento de un conjunto que está obligado a enmendar su papel en la segunda vuelta y remontar posiciones.

Cabecense: Falcón ha logrado reconducir la nave rojinegra

Las aspiraciones eran altas a inicios de temporada en un equipo que se reforzó muy bien en verano, pero Diego Román, pese al buen juego de comienzos del campeonato, no logró resultados y acordó su salida, desembarcando Antonio Jesús Falcón después de su periplo en la cantera del Cádiz. El míster lebrijano ha obtenido rédito en poco tiempo, sacando al ´Cense´ de los puestos de descenso y acabando la primera vuelta a cuatro del pozo, sumando 14 puntos de 21 que ha dirigido.