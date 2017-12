El experimento de la Divsión de Honor ha sido un éxito

La imberbe División de Honor vive un gran momento de forma tras superar su año de debut y asentarse en la historia del balompié andaluz. Equipos como el Xerez Deportivo, Ciudad de Lucena o Cádiz B dejaron su impronta en 2017 para dar paso a una segunda temporada con mayor equidad entre los equipos que conforman una categoría temible por su dificultad. Equipos como Coria, Antoniano, Xerez Deportivo o Conil andan enfrascados en la pugna por las dos plazas que dan acceso a la gloria de Tercera.

Los ribereños, tras superar su adaptación a la competición, se han colocado segundos en la tabla. Mucha culpa de ello la tiene la vuelta de Manuel Racero 'Puma' al banquillo coriano que ha cimentado el éxito amarillo en la fortaleza como local, ya que sólo el San José ha podido sacar algún punto del Guadalquivir en lo que va de campaña.

El Antoniano, segundo sevillano en discordia en la lucha por el ascenso, ha podido dar algo de estabilidad en su devenir futbolístico tras una primera mitad de año donde no parecía encontrar su sitio. Ahora, con Jesús Mendoza como capitán del barco, se encuentran a tan sólo tres puntos de la segunda plaza, aunque les sigue faltando esa dosis necesaria de regularidad para asentarse en el trono. Eso sí, la mejor noticia para los lebrijanos fue romper esa barrera psicológica como visitante ante el UP Viso con un triunfo que sirvió para la mejor racha rojiblanca de este casi extinto 2017. Tras los dos colosos sevillanos se encuentra el Algabeño, que ha vivido el mejor año de su historia. Ascenso fulgurante desde Primera Andaluza y equilibrio en la élite. La pena para los de Diego Tristán ha sido esa minicrisis que les ha llevado a mitad de la tabla, si bien todavía es pronto para olvidar a los algabeños en la lucha por cotas hasta hace muy poco inimaginables.

San José, Estrella y UP Viso son los otros tres equipos sevillanos que pelean cada semana por hacerse su sitio en División de Honor. Los cañameros empezaron y acabaron el año coqueteando con el descenso, mientras Dioni Arroyo anhela refuerzos; los panaderos han pasado de vivir un sueño a luchar por la salvación de la mano de Bernardo Pérez; y los visueños, tras su asentamiento entre los mejores, buscan dar el salto con un proyecto que les ha aportado mayor veteranía y calidad en un plantel hecho para metas mayores.

Coria: El gigante dormido ha despertado de su sueño

El Coria ha vivido un año convulso con hasta tres entrenadores en su banquillo lo que supuso el descenso desde Tercera División hasta una categoría a la que ha costado adaptarse, pero que ahora se le queda pequeña. La vuelta de un clásico ribereño como Puma ha propiciado un regreso a las raíces y ha vuelto a colocar a los amarillos en el candelero. Ahora, toca defender la plaza de ascenso con uñas y dientes.

Antoniano: La buscada estabilidad que propicie la ascensión

El Antoniano no recordará el 2017 como un año ejemplar. Los lebrijanos cambiaron hasta tres veces de técnico para acabar descendiendo en una campaña para olvidar. En División de Honor, y ya con Jesús Mendoza en el banquillo, los rojiblancos se encuentran a tres puntos del ascenso, aunque con sensaciones encontradas por la falta de regularidad. La nota positiva, la vuelta a la victoria como visitante.

Algabeño: El año de la consagración de los de Diego Tristán

Año fabuloso para el Algabeño que por primera vez en su historia abandonó los fondos del balompié sevillano para adentrarse en la élite. Empezó el 2017 a seis puntos de la primera plaza para acabar la temporada como líder de Primera Andaluza. Ya en División de Honor, se codearon con los colosos de la categoría, pero una pequeña crisis de resultados los ha alejado de la lucha por el ascenso.

San José: La tierra de nadie que no contenta a los cañameros

El San José no termina de pegar el salto definitivo que le permita luchar de tú a tú por un puesto en Tercera. Empezó el año en zona de descenso para acabar en mitad de la tabla de manera holgada. Con la nueva temporada, Dioni Arroyo no ha podido reponerse del desmantelamiento de las mejores figuras del plantel y anda inmerso en la mediocridad de la tabla más cercano a la zona baja que a los puestos nobles.

Estrella: El equipo revelación anda buscando su espacio

La Estrella ha vivido la mejor temporada de su historia con un debut en División de Honor inolvidable. Los futbolistas de Carlos Conejero lucharon hasta el último suspiro por un ascenso a Tercera que habría sido el mayor acontecimiento de 2017. Pero como el fútbol no tiene memoria, la nueva temporada ha acabado con un relevo en el banquillo con la llegada de Bernardo Pérez para reconducir la nave alcalareña.

UP Viso: Un proyecto para el disfrute de los aficionado visueños

El UP Viso vive momentos de cambio con la llegada de inversores que quieren dar el salto a medio plazo a cotas más altas. Nadie daba ningún crédito a los de Eusebio Navarro la campaña pasada, pero consiguieron la permanencia de forma brillante. Ahora, con un plantel con más experiencia y calidad, y con el timón a cargo de Javi Rojas, los blanquiazules buscan dejar atrás la zona de la quema para asentar un proyecto que pretende ilusionar a todos los aficionados visueños.