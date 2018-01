La UD Morón brilla al son de la juventud

Juventud, divino tesoro, deben pensar esta temporada los aficionados de la UD Morón. El cuadro aruncitano está completando un curso espectacular gracias, en parte, a una gran hornada de canteranos liderada por: Sebas, de 18 años; Edu Romero, de 19; y Molina, de 17. El mediocentro, el lateral derecho y al ariete son los mejores ejemplos del proyecto de la UD Morón: conformar un equipo con raíces de la localidad.



Sebas Arróniz, ex del Real Betis, es el jugador que está contando con más minutos. Llegado al final de la pasada temporada para jugar el tramo final de la competición con el primer juvenil, es indiscutible desde el inicio liguero en el centro del campo junto a Bano. "Aportamos ilusión y muchas ganas por sacar la victoria en cada envite", afirma el encargado de mantener el equilibrio y la serenidad en la medular rojiblanca.



Por su parte, su compañero Edu Romero se ha hecho con el puesto de lateral derecho tras jugar los últimos cuatro partidos como titular. El joven defensa, que debutó en el primer equipo el curso anterior, recalca que "la gente más veterana nos ayuda mucho, nos sentimos como uno más en el grupo".



El benjamín del grupo es Molina. De hecho, compagina minutos y goles con el cuadro de Antonio Martínez y el primer juvenil. El ariete, que se estrenó como goleador ante La Liara, ha anotado cuatro dianas, las tres últimas de forma consecutiva: "La ilusión es nuestro factor clave, tenemos muchas ganas".



Antonio Martínez, clave



La llegada de Antonio Martínez, técnico el curso anterior de Sebas, Edu Romero y Molina en el primer juvenil, al banquillo de la UD Morón es determinante para entender la promoción de los chavales. "Si no tuviésemos la confianza del entrenador, no hubiésemos ni debutado", comenta Romero. Su compañero Molina le está realmente agradecido: "Antonio Martínez ha puesto en escena a los más jóvenes. Estoy en el primer equipo gracias a él".

La presencia del centrocampista, el defensa y el punta, así como la de otros canteranos como Juandi, Diego Gil o Ríos, ha conectado a la afición con el equipo. "La gente disfruta más viendo a los jugadores de la casa", asegura Sebas. "Sobre todo con Molina", enfatiza entre risas Edu Romero. El punta destaca el apoyo de la localidad: "El Alameda siempre está lleno y cuando vamos fuera la afición viaja con nosotros".