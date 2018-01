Enero depara 29 días frenéticos para la Tercera división

La cuesta de enero no frena al balompié. El primer mes del año es aprovechado por los equipos de fútbol para retocar sus plantillas de cara a la recta final de la temporada, corregir errores de planificación en el mercado estival o potenciar sus equipos para alcanzar los objetivos marcados.

Tercera no va a ser menos y enero depara 29 días frenéticos para los siete equipos sevillanos, que hay que recordar tienen hasta el próximo 31 de enero para inscribir a nuevos futbolistas.

El delantero es la petición principal en la mayoría de los equipos, aunque no es la única posición demandada y no todos los clubes tienen previsto acudir al mercado. Ese es el caso, en principio, del Sevilla C. El filial sevillista es tercero y en caso de necesitar algún retoque la idea es acudir a la cantera, es decir, al División de Honor Juvenil.

En este momento, la Lebrijana es el único equipo que se ha movido en el mercado invernal. El conjunto dirigido por Joaquín Hidalgo lleva tiempo trabajando en el capítulo de altas, cristalizando los fichajes en la última semana del joven defensa Alejandro Trujillo, que suple la baja de Tenorio, y las llegadas de Ranchero y ayer de Orihuela. El atacante lebrijano ha pasado inadvertido en el Algeciras, aunque la Balompédica no olvida los 13 goles logrados el pasado campeonato. Sin duda, su fichaje, que también era pretendido por el Utrera, ha sido hasta ahora el movimiento más relevante, destacando también el fichaje de Orihuela, ex del Arcos y Sevilla C. No serán los únicos. Un delantero más es la otra petición del cuerpo técnico albiceleste.

Hasta la fecha, son las tres altas en los equipos sevillanos, que han sufrido varias bajas: la citada de Tenorio en la Lebrijana; Serrano, Girón, Dani Moreno y Rubén Rodríguez en el Gerena; Alvi en el Cabecense y Pedro y Alvarito en el Castilleja.

La otra gran noticia, aunque aún no se ha confirmado, es el regreso a los terrenos de juego de Guti. El palaciego, pieza importante y emblemática en los años de éxito del Cabecense, lleva varias temporadas marcado por las lesiones, aunque se encuentra trabajando, ya sin molestias, bajo las órdenes de Antonio Jesús Falcón varias semanas.

Gerena, Utrera, Alcalá y Castilleja rastrean el mercado en busca de diferentes posiciones, siendo la de delantero una de las más solicitadas.

Sevilla C: De moverse, a priori, mirará al primer juvenil

El Sevilla C es la gran revelación del Grupo X. El filial sevillista es tercero en la tabla después de una temporada en la que ha sufrido una profunda remodelación, tanto en el banquillo, con la llegada de Paco Gallardo y Carlos Marchena, como en la plantilla, con muchas novedades. A priori, no realizará ningún fichaje en este mercado invernal. En caso de necesitar algún retoque mirará al División de Honor Juvenil.

Lebrijana: Con Orihuela ya son tres las incorporaciones

La Lebrijana comenzará la segunda vuelta en una privilegiada posición: cuarta. La Balompédica ocupa puestos de 'play off' de ascenso, un estatus que no desea perder y, para ello, se está moviendo con celeridad en el mercado invernal. A las altas ya confirmadas de Alejandro Trujillo y el regreso de Ranchero, se le sumó ayer la de Orihuela, mediocentro con pasado en el Sevilla C.

Gerena: Las bajas han dejado al plantel con 17 efectivos

A la espera de una reunión con el propietario del club (René Ramos) el Gerena está obligado a acudir al mercado por una cuestión numérica. Y es que las bajas sufridas en las últimas semanas (Serrano, Girón, Rubén Rodríguez y Dani Moreno) han dejado a la plantilla dirigida por Alejando Ceballos con 17 jugadores. La idea era reforzar al equipo con una nueva columna vertebral: central, mediocentro y delantero.

Cabecense: El gran fichaje puede ser el regreso de Guti

El Cabecense ha sufrido en la última semana la baja de Alvi por razones laborales, el único movimiento que se presupone en el Carlos Marchena, ya que Antonio Jesús Falcón, técnico ugiense, no sopesa en el mercado ninguna opción que mejore al actual plantel. Sin embargo, la gran noticia en el Cabecense puede ser el regreso de Guti. El palaciego, emblema rojinegro en los años dorados del 'Cense', lleva semanas entrenando sin molestias y pronto se le podría hacer ficha.

Castilleja: Juan Carlos está cerca y busca un jugador de banda

El Castilleja ha sido noticia en las últimas semanas por las bajas de Pedro y Alvarito, que se han marchado al Camas de Juan Antonio Márquez 'Cachola'. En el capítulo de altas, el cuadro dirigido por José Antonio Granja está mirando las opciones de reforzar al equipo con un central-lateral zurdo, siendo el coriano Juan Carlos el mejor posicionado, y un futbolista que se desenvuelva en la banda (interior derecha).

Alcalá: Varona es el fichaje más tangible a día de hoy

El Alcalá es otro de los equipos que está mirando las opciones que ofrece el mercado invernal en cuanto a delanteros se refiere. Es el fichaje prioritario de un equipo que ha acabado la primera vuelta a dos puntos del descenso. Mientras tanto, el centrocampista Varona, que lleva semanas trabajando con los panaderos, podría convertirse en la novedad en las próximas semanas.

Utrera: Continúa buscando algún retoque en la vanguardia

El gran deseo del Utrera continúa siendo reforzar la delantera. Muchos han sido los objetivos que se han tanteado por parte del club del San Juan Bosco, opciones que han ido cayéndose por diferentes razones (Pablo Aguilera, Carreño, Ranchero). Se persiste en ello y mientras tanto se confía en la aportación de los jóvenes Manu Ruiz y Germán, además de que Domi, una vez rota su sequía, aumente sus cifras.