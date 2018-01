'Déjà vu' en el Guadalquivir

El calendario ha deparado que el mejor regalo de Reyes en División de Honor tenga lugar este domingo (12:00 horas) en el Guadalquivir. Coria y Xerez Deportivo frente a frente, segundo y líder del Grupo I de División de Honor, dos conjuntos que destilan aroma de superior categoría.

Los anfitriones, que buscan recuperar el estatus de Tercera perdido después de su descenso el pasado campeonato, se encuentran en el mejor momento de la temporada. Tras un inicio irregular, el equipo dirigido por Antonio Manuel Racero Cabello 'Puma' encadena nueve jornadas consecutivas sin perder, una racha que le ha aupado hasta la segunda plaza, a tres puntos del hasta ahora intratable líder, un Xerez Deportivo que anhela también un ascenso a Tercera que le sitúe en un lugar acorde a su masa social, un club fundado el 28 de junio de 2013 "por xerecistas activos que, preocupados por la complicada situación institucional del Xerez Club Deportivo SAD, impulsaron la creación de un club que recogiera y abrazara a la masa social xerecista", según señala la web del club azulino.

Pese a ser el último encuentro de la primera vuelta, y con 17 encuentros por delante, es mucho lo que se juegan Coria y Xerez Deportivo. Sus técnicos lo saben, y así lo valoran en ESTADIO...

"De ganar acabaríamos la primera vuelta con 35 puntos. Es una cifra brutal y nos permitiría acabar en una posición ventajosa. No obstante, no creo que sea decisivo", declaró Puma, entrenador coriano, que ensalza la grandeza del partido: "Nos encontramos ante un señor equipo que tiene el objetivo de ascender. Tiene una plantilla muy compensada, aunque la mía tampoco tiene nada que envidiar. Vislumbro un encuentro igualado; el que meta gol tendrá mucho ganado. Cualquier fallo puede ser determinante".

Pese a la privilegiada posición actual (el Coria es segundo), en las primeras cuatro jornadas los amarillos contaban con cinco puntos de doce posibles. Por ello, Puma muestra su satisfacción por el crecimiento de los ribereños: "Si ganamos después recibimos, también en casa, al UP Viso. Sería un gran premio a la primera vuelta por cómo empezamos. Pese a que no pensaba que fuera a costar tanto, el equipo demuestra ahora mucho empaque".

Como su homólogo, Puma, pese a la relevancia del choque, no considera que sea decisivo. "El objetivo es estar ahí hasta el final. Xerez, Conil, Pozoblanco, San Roque, Antoniano, nosotros... Hay muchos equipos con opciones. Hasta última hora va a estar apretado. La categoría está muy igualada", consideró el coriano, una opinión que comparte Pepe Masegosa.

"Todos los que están en la zona alta tienen opciones. Quizás el Isla Cristina se ha quedado un poco descolgado, pero conjuntos como el Pozoblanco, San Roque, Antoniano, Conil... estarán en la pomada. El último partido de la primera vuelta no puede ser decisivo; a nivel emocional puede tener su importancia, aunque es un partido más. Eso lo tengo claro", señaló el míster azulino, que no duda de que el Coria es un firme candidato a estar en Tercera el año próximo. "Cuenta con una gran plantilla y un gran entrenador que lo ha demostrado. Lo veo como un candidato serio. Coria siempre ha sido un equipo de Tercera", apuntó.

Del encuentro en sí, no ve a un Coria reservón. "En Chapín me plantearía otro partido, pero en casa no puede jugar a esperar. El guion ya está escrito", sostuvo de un conjunto que hay que recordar defendió durante dos temporadas: "Se trata de un partido especial. Hace ya tiempo, pero jugar en un equipo como el Coria, que siempre cuenta con muchos canteranos, hace que guardes muchas amistades del pueblo. Jugadores como Isco Suárez, Israel, Curro... coincidieron conmigo. Firmaría quedar así y ascender los dos".

Del bloque coriano, Masegosa destaca "la velocidad de Curro; el desborde de Alberto Jiménez; la calidad incuestionable de Rubén Sánchez; la experiencia atrás de Otón y Hornillo; la zurda de David Feito...", descartando que los números del líder a domicilio sean discretos (11 puntos de 24 posibles): "Son mejorables, pero tampoco creo que sean malos. Los equipos en casa siempre dan un plus y cuando va el Xerez hay un extra de motivación".