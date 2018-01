Así les ha ido a los equipos sevillanos de Tercera División en la jornada 20

Castilleja 5-2 Los Barrios: Pone en liza su mejor versión en el día clave

Era una final para el Castilleja, pero los de Granja salieron victoriosos, amén de hundir un poco más a su rival, Los Barrios, quien queda como colista de la clasificación. Los gualdiverdes, no obstante, entraron bien al partido y se pusieron por delante, pero la reacción aljarafeña fue rápida, anotando tres tantos en doce minutos. Entre el 15' y el 27', Plata, Mario (en propia puerta) y Pipi dieron una ventaja de dos goles al Castilleja, llegando así al descanso. En el segundo acto, Los Barrios recortó, pero las ideas no le dieron para empatar. En cambio, Gerardo y Plata certificaron el triunfo sevillano.

Cabecense 0-0 Sanluqueño: El empate, lo mejor en un soso encuentro

El Cabecense no pasó del empate a cero en su duelo frente al Sanluqueño, donde a los rojinegros les costó algo más que a su rival entrar al partido, aunque también tuvieron sus ocasiones para haberse llevado los tres puntos.

Güiza, de los más activos, trianguló una jugada con Mawi que a punto estuvo de significar el primer gol del partido. Más tarde, Marco mantuvo el empate al detener una falta botada por Cuesta. La opción más clara del 'Cense' fue de Lúa, cuyo disparo sacó Dani bajo palos. Y, en el bando contrario, Chirri tuvo la victoria en un remate que se marchó al palo.

Utrera 1-0 Guadalcacín: Un inicio de año próspero en el San Juan Bosco

Sufrido triunfo del Utrera como local ante el Guadalcacín, sobreponiéndose a la gran cantidad de bajas que acumulaba Miguel Ángel Montoya antes de comenzar la contienda.

No obstante, el choque se puso de cara rápidamente para los utreranos, que se adelantaron en el marcador gracias al tanto de Jairo, culminando en la red una buena jugada trenzada de los sevillanos. Además, Pancy fue expulsado en el Guadalcacín, allanando aún más el camino para el conjunto blanquirrojo. Sin embargo, la corta ventaja no otorgaba la tranquilidad total. Pero tampoco los del San Juan Bosco fueron capaces de matar el partido en las ocasiones de Blanco y Haro, aunque contuvieron al rival y se llevaron el botín.

Arcos 1-2 Alcalá: Una machada en toda regla

Triunfo de enorme valor del Alcalá en Arcos de la Frontera, donde los de Álex Martín esperaron su momento y dieron el zarpazo cuando nadie lo esperaba.

Desde el principio, el Alcalá cedió el balón a su rival e intentó aprovechar los contragolpes. Aún así, Álvaro Garrido casi hizo saltar las alarmas con una internada en el área que no llegó a buen puerto. Fue tan defensivo el planteamiento que el Arcos llegó a desesperarse e incluso agradeció que llegara el descanso.

Pero el paso por los vestuarios sentó mejor al Alcalá, que se adelantó en el marcador por medio de Pedro Jiménez, haciendo buena la asistencia de José Antonio, el mejor de su equipo. El Arcos fue encerrando a su rival, hasta que Prieto logró la igualada a cuatro minutos del final. Pero la valentía arcense le pasó factura y José Antonio, con el Arcos volcado, puso el 1-2 en la última acción del choque.

Lebrijana 0-1 Gerena: Trabajo minero a base de pico y pala

Importante victoria del Gerena en el siempre complicado feudo de la Lebrijana, gracias al tempranero tanto de Javi Medina desde el punto de penalti. Los rojinegros, que llegaban a esta jornada habiendo perdido las cuatro anteriores, se pusieron el mono de trabajo, igualaron el juego albiceleste y acabaron llevándose los puntos en juego. Tras el tanto, los de Joaquín Hidalgo lo intentaron, pero la defensa minera siempre respondía para alejar la pelota.

En la segunda mitad, muchos centros laterales de los locales, donde Valles siempre se imponía a los rematadores.

Sevilla C 2-0 Espeleño: El Sevilla C continúa firme

El Sevilla C ha arrancado 2018 con la misma solvencia exhibida en el año anterior y mantiene su paso firme con una victoria trabajada ante el Espeleño que le mantiene en la parte alta de la clasificación.

Los pupilos de Paco Gallardo y Carlos Marchena se hicieron con el mando del partido desde el primer momento ante un rival que le esperaba en su propio campo pero les costaba generar verdadero peligro sobre la portería de Javi. Sin embargo, la expulsión del visitante Osasuna por frenar a Pejiño cuando encaraba al portero en el minuto 22 del encuentro allanó el camino a los nervionenses, que intensificaron su dominio y se acercaron con mayor peligrosidad a la meta rival. Ya en la segunda parte, el Sevilla C encontró premio a su monólogo merced a un centro de Núñez rematado con la cabeza por Diego.

El 1-0 le dio tranquilidad a los sevillistas, que no pasaron prácticamente ningún apuro, a la espera de una ocasión para sentenciar, la cual llegaría en el minuto 90 gracias a una bonita jugada colectiva.