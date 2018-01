Así ha sido la jornada 17 en División de Honor

Coria 1-0 Xerez Deportivo: La travesía huele a corta

El Coria venció por la mínima al Xerez Deportivo en un partido apasionante lleno de tensión y emoción que sirvió para que los hombres de Puma concluyan la primera vuelta empatados a puntos con los jerecistas en lo alto de la tabla.

El encuentro comenzó de forma eléctrica con un buen zurdazo desde la frontal de Matías que detuvo bien situado Camacho. Era el primer aviso. El verdadero peligro iba a llegar en el 32' cuando Alberto Jiménez dio una asistencia extraordinaria a Dani Casado que, rompiendo el fuera de juego, batía a Camacho en el que iba a ser el único gol del partido. La respuesta del líder no se hizo esperar. En el 37', Bello, de falta directa, estrellaba el balón en el larguero del portal defendido por Ezequiel. Con el susto en el cuerpo, pasaron los amarillos por los vestuarios a prepararse para la guerra que les esperaba en la segunda mitad. El Coria se defendió con uñas y dientes ante un Xerez Deportivo que se fue arriba con todo, pero que no pudo superar nunca a los de Puma. Ahora, espera la segunda vuelta.

Conil 2-0 San José: Cornejo es la principal diferencia

En un partido donde por primera vez en la temporada el San José pudo contar con casi toda su plantilla, el Conil supo sacar rédito de los errores defensivos cañameros para llevarse los tres puntos. Eso, y que tienen en plantilla a un nueve llamado Cornejo que huele la sangre desde cualquier parte del campo. Por lo demás, los de Dioni ofrecieron una buena imagen fieles a su estilo.

Ciudad Jardín 1-1 Estrella: Entre Roca y Llera...

Gracias al gol de Roca en el 85' y a un penalti parado por Llera en el 95', la Estrella pudo traerse un punto de su visita al colista Ciudad Jardín en un partido donde los panaderos merecieron más suerte.

San Roque 2-0 Algabeño: Chupi saca los colores

La gran ocasión inicial de Pavón fue un espejismo del gris partido que iba a desplegar el Algabeño frente al San Roque. Chupi, en menos de diez minutos, fulminó con dos goles las ilusiones algabeñas.

Pozoblanco 2-1 Antoniano: La reacción llegó muy retardada

El Antoniano no pudo sumar nada positivo en su duelo directo con el Pozoblanco en un partido donde los lebrijanos tardaron demasiado en reaccionar. Tras una primera parte pésima, Jesús Mendoza hizo tres cambios en el descanso y la imagen mejoró. El ascenso, a 6 puntos.

Montilla 3-1 UP Viso: De nuevo, lagunas visueñas

Luque, en un minuto fatídico, tiró por tierra todo lo trabajado durante el parón navideño por Javi Rojas y los suyos. Los visueños, en un partido donde volvieron a ofrecer su mejor y peor versión, nunca pudieron reponerse a los dos goles del delantero cordobés. Ambos en el minuto 24 en un nuevo fallo de Álex Melli que volvió a pagar su valentía en las salidas con el peor de los castigos, el gol.

Baraja acercó al UP Viso en el luminoso tras un gran pase de Gabri -que volvió a ser el mejor de los blanquiazules-, pero la falta de definición y una mala lectura del último tramo del choque no permitieron que los de Javi Rojas sacaran ningún punto. Pedraza, en el descuento, aprovechó una contra para el 3-1.

Tomares 2-3 Granada: La calidad granadina decantó la balanza

Atractivo partido entre el Tomares y el Granada con un continuo toma y daca por parte de ambos equipos que se decantó gracias a la mayor calidad de los atacantes granadinos. Los tomareños dieron la vuelta al gol de Manu con dos dianas de Cordero y Mario, pero Marco y Butzke volvieron a dar la vuelta al luminoso.

Almería 7-1 Sevilla Este: Jugando de esta manera, salvarse queda muy lejos

Abultada derrota que deja al Sevilla Este en zona de descenso a dos puntos de la salvación. El problema no es la distancia con la permanencia, sino que la imagen ofrecida dista de ser la mejor para lograr el objetivo. Raúl, con un 'hat-trick', fue una pesadilla para los capitalinos.