El UP Viso lanza la 'caña'

El UP Viso trata de recuperarse del último varapalo liguero. El 3-1 ante el Montilla no entraba en los planes y el cuadro de Javi Rojas trata de hacer borrón y cuenta nueva ante la próxima visita al campo del colíder: el Coria. Mientras tanto, la entidad del San Sebastián se afana en apuntalar las posiciones que se han quedado huérfanas debido a las bajas: mediocentro y portero. El UP Viso ya ha hecho su trabajo, es decir, ha dialogado con sus objetivos y le ha trasladado su interés, aunque estas opciones están a día de hoy en ´stand by´.

Para el centro del campo, Serrano es el elegido. Pese a ser central se considera que se adaptaría plenamente a la medular. El jugador ve con buenos ojos esta opción, pero el Gerena, club que tiene sus derechos, reclama una importante cantidad de dinero. Para la portería se ha conversado con Antonio David, ex del Arcos, que ha comunicado que de momento opta por aguardar a un Tercera. Manolín, ex de la Rociera, está desde ayer a prueba.