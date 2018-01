Franco, un 'novato' que pisa fuerte

Suele pasar en los jóvenes jugadores que militan en filiales de grandes equipos que el 'cuento de hadas' en el que han vivido se convierte en película de terror. Sin embargo, este no es el caso de Franco.

Después de abandonar la cantera del Betis (militó dos temporadas siendo juvenil, una en Liga Nacional y otra en División de Honor), José Antonio Franco Márquez 'Franco' dio el salto en verano a sénior aceptando la propuesta del Cabecense, un paso más en su todavía incipiente carrera.

"No ha sido fácil adaptarse a Tercera porque este grupo es muy fuerte. Al principio fue complicado, como ante el Sanluqueño, que fue mi primer partido, pero poco a poco me he ido adaptando", declaró un extremo criado en el Nervión y reconvertido a lateral, ya en el Betis, por Pablo del Pino: "Me dijo que me veía mejor más atrás para aprovechar mi potencia".

Diecisiete encuentros, catorce de titular, y 1.370' constatan que el Cabecense no se equivocó en su fichaje, hasta el punto de que, por ahora, le ha ganado la partida a un veterano y estandarte del 'Cense': Francis.

"Tenemos una gran relación. Le guardo un gran respeto y él me apoya, aunque sé que tengo que seguir trabajando", señaló el jugador de Sevilla Este, que no renuncia a su sueño: "Mi ilusión es poder llegar a un filial y alcanzar el fútbol profesional. Eso nadie me lo quita".