La salvación, todo un dogma de fe en Castilleja

El Castilleja quiere hacer valer el dicho de año nuevo, vida nueva. Así, después de una primera vuelta en la que los resultados no han llegado, el conjunto aljarafeño afronta una segunda en la que está obligado a mejorar sus guarismos si quiere continuar en Tercera en la 18/19. "Siempre hemos creído en la permanencia y estamos convencidos de que vamos a sacar esto adelante", declaró Borja, un mediocentro que a sus 20 años se está convirtiendo en una de las revelaciones, habiendo disputado 15 encuentros.

Tras pasar por las canteras de Betis (seis años) y Sevilla (dos), afrontó su último año de juvenil en el Sevilla Este, pero la pasada temporada se topó con la dura realidad futbolística. "Es cierto que cuando estás en una cantera de un equipo grande no te falta de nada. Juegas a ganar, obligado a hacer un buen juego, pero una vez vez fuera te das cuenta de muchas cosas. La ilusión y el sueño de llegar a la elite nunca lo pierdo. Si no, no voy a entrenar, aunque el pasado año me centré en los estudios después de que el Cádiz B, cuando lo tenía todo hecho, me dijo que me quería para el Cádiz C. Pero el fútbol siempre lo echas de menos y apareció el Castilleja", recordó Borja, que destaca haber recuperado la ilusión en el Antonio Almendro.

"Al principio siempre te cuesta adaptarte, pero hay un grupo magnífico, hemos cogido una buena dinámica (cinco jornadas sin perder) y si vencemos el domingo nos ponemos a tres de la salvación", dice Borja, que acerca del cambio, añade que: "Jugamos más prácticos, sabemos a qué jugamos".