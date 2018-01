Ventippo: Un sueño que se va haciendo realidad

El sueño que la temporada pasada tuvo casi al alcance terminó esfumándose al quedarse en la cuarta posición, pero el CD Ventippo Casariche sabe que la clave para alcanzar su deseo es luchar por ello. El club casaricheño se marcó un objetivo claro: el ascenso a Segunda Andaluza. Y desde el inicio de temporada está dando pasos firmes para coronarse como el campeonato.

El pasado 2017 finalizó con victoria, pero tras el parón, el conjunto de 'Susma' Muñoz ha vuelto mejor que nunca, ya que en el primer partido de 2018 goleaba a la UD Los Corrales por 10-0, consiguiendo mantener una semana más el honorífico título de ser el único conjunto invicto de la provincia de Sevilla, logro alcanzado gracias al trabajo constante, unión y compenetración de los jugadores y cuerpo técnico, tal y como expresa su entrenador: "Somos una piña tanto dentro como fuera del campo. No es una forma de hablar, sino la realidad".

La plantilla de Ventippo, integrada en su mayoría por futbolistas de Casariche y pueblos colindantes, ha demostrado que la distancia no es más que geográfica, pues en el terreno de juego les caracteriza la complicidad y eficacia.

Nada de esto sería posible si un grupo de amigos no hubiera apostado la pasada temporada por el fútbol local. Al respecto, Mateo Sojo, presidente del club, comenta cómo comenzó todo: "Tras un año sin fútbol en el pueblo nos planteamos por qué no hay equipo en Casariche si hay en todos los pueblos de la Sierra Sur. Así que nos reunimos una tarde, formamos una directiva muy competente y comprometida con la situación, comenzamos a trabajar y decidimos dar el paso adelante con el proyecto que teníamos en mente".

Uno de los objetivos de este ambicioso proyecto era aunar a los jugadores de la localidad sevillana en una misma plantilla. "Nos costó mucho trabajo, pues había futbolistas de mucho caché que tenían numerosas ofertas de otros clubes de superior categoría, pero al final conseguimos que se quedaran aquí", recuerda Mateo.



12 victorias y un empate

Fueron los primeros pasos de un club que está marcando la historia local y regional por los resultados que está cosechando, pues acumula 52 goles a favor y solo 11 en contra, y aún no ha sido derrotado durante la campaña. "A la vista está, todavía no hemos perdido esta temporada. Llevar 13 partidos con 12 victorias y un empate tiene mucho mérito. No lo esperábamos. Sabíamos que teníamos un buen equipo y que estaríamos en la lucha, en los primeros puestos de la tabla, pero no nos esperábamos ganar tanto", expresa Julio Alberto, capitán del equipo.

Aunque es pronto para augurar el final, el Ventippo está escribiendo el guion soñado. "Nuestro objetivo es subir. El año pasado se nos fue a última hora. Estuvimos siempre arriba, pero al final se nos fue por muchas lesiones, así que este es nuestro año", manifiesta el presidente del club, agradecido por el trabajo realizado: "Estar invictos es un logro no esperado pero muy bienvenido".