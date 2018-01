Badajoz 3-0 Écija Balompié: Una derrota que invita a la reflexión

El Écija Balompié salió goleado del feudo del CD Badajoz después de completar un partido muy pobre en un duelo clave donde los problemas se le fueron acumulando sin solución. Para empezar inició el juego muy mal, a remolque encajando un gol rápido al cuarto de hora que le hizo mucho daño. A poco del descanso Marrufo veía la segunda amarilla y era expulsado en una acción cuanto menos ingénua. En inferioridad y abajo en el marcador, en el reinicio los locales apretaron duro otra vez y sentenciaron rápido con dos goles casi consecutivos cuando el reloj alcanzaba la hora de juego.

El once puesto en juego por Juan Carlos Gómez no entró bien al partido y el Badajoz, muy fuerte en la presión sobre la salida de balón, no tardó en llegar a portería rival con mucho peligro. Así antes de llegar al diez y al poco de superarlo el local Juanma rozó el gol, pero en la primera Fermín García logró atajar el disparo raso y en la segunda rechazar en el mano a mano, entonces la pelota le cayó franca a Álex Rubio y cuando todo el mundo cantaba ya el gol en la grada, Carmona sacaba bajo línea de gol con la testa.

Justo después el técnico local Juan Marrero tenía que gastar un cambio por lesión de Flores. La primera llegada clara del Écija se vio al cuarto de hora con un remate de Ezequiel Lamarca que se estrelló en el lateral, pero un minuto después el Badajoz se adelantaba en el marcador merced a un gran gol de Guzmán Casaseca en jugada individual. Se fue por el costado izquierdo y tras un gran recorte picó con sutileza el cuero.

El tanto no sentó nada bien al Écija Balompié y en la siguiente fase lo acusó en forma de precipitación en la circulación de pelota, así y todo pese a los contratiempos persistió en su intento de empatar, fue ambicioso e inquietó con llegadas desde la izquierda y algún disparo lejano. El duelo se fue igualando cuando a dos minutos del descanso Marrufo veía una segunda cartulina totalmente evitable que asestaba un segundo mazazo a los astigitanos. Aunque pudo ser peor porque segundos después Jesús Muñoz rozaba la base del poste con un remate de cabeza que bien pudo acabar dentro de la red.

Tras el descanso el Écija Balompié se encontró con demasiados problemas encima, su inferioridad unido al gol en contra y su dia espeso en la creación no hacían presagiar nada bueno. Así fue, porque en el reinicio sufrió las embestidas de un oponente que al final sentenciaría por la vía rápida. El segundo gol local llegó antes de la hora a pelota parada, en un córner muy cómodo, la pone al segundo José Ángel, Jesús Muñoz la recepciona y Fran Morante la enchufa a la red fácil. Y dos minutos más tarde el tercero del Badajoz cuando a Álex Rubio le cae un rechace en franca posición y decide bien para marcar con solvencia.

Que no era el dia de los visitantes se corroboró muy poco después, cuando Manu Reina desperdició de forma increíble, totalmente solo en el segundo palo la mandó a las nubes, la oportunidad de reducir distancias. Tampoco tuvieron suerte David Castro o Álex Escardó con sus remates y pese a que el entrenador visitante Juan Carlos Gómez agotó sus cambios en un último intento de remover el partido, lo cierto es que el choque fue muriendo e incluso las mejores llegadas serían locales, Gabri tuvo una buena desde la frontal y Juanma estuvo a punto de sorprender por arriba a Fermín desde muy lejos. La última con el tiempo cumplido fue del local Rafa Navarro, pero Fermín enmendó el error defensivo de sus compañeros con una buena intervención.



Ficha técnica:

Badajoz: Pol Ballesté (2), Rafa Navarro (2), Fran Morante (3), Jesús Muñoz (1), Gabri (1); Joaqui Flores (s.c.) (Álvaro Romero 13') (1), Javi Rey (1), José Ángel (1) (Rafa García 74´) (1), Guzmán Casaseca (3); Álex Rubio (1) (Eloy 69') (1) y Juanma (2).

Écija: Fermín (3), Sergio Domínguez (1), Carmona (1), Núñez (2), Luis Martínez (1), Marrufo (0), Jonathan (1) (Abraham 76') (1), Manu Reina (0) (Juan Delgado 63') (1), Ezequiel (1), David Castro (1) y Álex Escardó (1) (Bugatto 76') (1).

Árbitro: Arias Madid (Ceutí). Amarillas a los visitantes Sergio Domínguez, Luis Martínez y Jonathan. Expulsó al ecijano Marrufo (43´) por doble amarilla.

Goles: 1-0 (16') Guzmán Casaseca; 2-0 (57') Fran Morante; 3-0 (59') Álex Rubio.

Campo: Nuevo Vivero.