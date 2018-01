Así les fue a los equipos sevillanos en la jornada 18 de División de Honor

Coria 3-2 UP Viso: Las bondades de la panoplia coriana

El Coria se llevó los tres puntos en el derbi ante el UP Viso en un encuentro con alternativas y que no tuvo que deparar ningún derrotado. Los alcoreños, que se sitúan a uno del descenso, ofrecieron una buena imagen, no dando nunca la espalda a un partido en el que voltearon el marcador y rozaron la victoria. Sin embargo, en los minutos finales, los ribereños exhibieron sus recursos llevándose el triunfo con un golazo de falta de Joni.

En una mañana fría, en la que la lluvia caída dejó un terreno de juego pesado, corianos y visueños se fajaron en un entretenido derbi. Tras unos primeros minutos de tanteo, el UP Viso comenzó a dominar territorialmente, amparado en la pausa en su juego que dan dos jugones como Ale Pineda y Luna, y las posibilidades que ofrecen Gabri y Vega en las bandas. No obstante, en lo que fue un adelanto del desenlace del choque, el Coria golpeó primero: Luis Sánchez vio la carrera de Jaime en la diestra, progresó y su centro al área hacia Dani Casado fue materializado por éste tras un magnífico movimiento de "9", dando un paso atrás y deshaciéndose de su par.

El 1-0 no alteró al UP Viso. Curro levantó el "uy" de la grada en el 28´con un remate desviado, pero los alcoreños volvían a tomar las riendas. Salvat no llegó a tiempo (35´) a un pase bombeado de un compañero y, en el minuto 45, el 1-1 subió al marcador: gran maniobra de Vega, que se plantó solo ante Ezequiel; éste le ganó el mano a mano, pero, en el despeje, la zaga del Coria se mostró imprecisa y Ale Pineda soltó un derechazo al recoger el esférico en la frontal de área.

El Coria no quería perder el liderato y dio entrada al debutante Cissé. Se reclamó tímidamente penalti sobre Curro en el 46´, pero los amarillos no controlaban el choque, mientras que el cuadro visueño seguía a los suyo. Gabri disparó al lateral de la red (55´) y, cinco después, dio la vuelta al marcador: Quesada se aprovechó de la mala salida de Ezequiel al saque de esquina rival y anotó el 1-2. Puma, míster ribereño, movía y movía el banquillo sin hallar respuesta en el campo. El UP Viso no sufría e, incluso, perdonó el 1-3; fallo de David Feito, que le entregó el balón a Baraja, quien se plantaba solo ante Ezequiel, aunque éste ganó el mano a mano (73´).

El cronómetro alcanzaba los minutos finales, y ahí aparecieron los recursos del líder. Cissé tiró el desmarque a Dani Casado, que metió el balón en profundidad al senegalés para que no sorteara a Álex Melli y anotara el 2-2. Y, en el epílogo, una precipitada salida del meta visueño deparó una falta en la frontal magistralmente lanzada por Joni.



Xerez Dep. 2-1 Algabeño: Jarro de agua fría algabeña

Cambió de actitud el Algabeño en su desplazamiento a Jerez y a punto estuvo de funcionarle a la perfección. Ante todo un líder, los pupilos de Diego Tristán plataron cara y, con mucho trabajo y paciencia, consiguieron empatar un partido en el que su rival fue superior, pero no pudieron noquear. Gracias a ello, Luismo aprovechó un saque de esquina sacado por Anguas para colocar unas tablas en el marcador que parecían ya definitivas.

Sin embargo, un excesivo tiempo de prolongación provocó un nuevo córner -minuto 94- fuera aprovechado por el jerezano Barba para llevar el delirio a las abarrotadas gradas de Chapín y cayera como un jarro de agua fría en los algabeños.



Pozoblanco 1-0 Estrella: Jugando así la salvación es segura

Desenlace cruel para el Estrella San Agustín, que ofreció una gran imagen en Pozoblanco, pero que se vio cómo se iban los puntos en el último minuto del encuentro. Tras fallar varias ocasiones claras, una acción desafortunada acabó en un mal despeje de Lolo que propició el 1-0.



Isla Cristina 1-0 San José: Ni un gol al arco iris

El San José sumó su séptimo partido sin ganar ante un Isla Cristina que aprovechó la única ocasión que tuvo. Los cañameros, con una alarmanete nula capacidad goleadora, merecieron mejor suerte.



La Palma 3-0 Antoniano: Un severo correctivo

No ha empezado bien el año el Antoniano que volvió a encajar una dura derrota contra una La Palma que fue muy superior a los lebrijanos durante todo el acto. El ascenso se pone a 9 puntos de distancia.