Así les ha ido a los equipos sevillanos en la jornada 21 de Tercera división

San Roque Lepe 1-1 Utrera: Pozo hace justicia en un encuentro muy trabajado

Valioso y trabajado punto el conseguido por el Utrera a domicilio ante el San Roque de Lepe, en un choque de mucha igualdad y lucha, con juego trabado y ocasiones claras y repartidas. El enfrentamiento tuvo dos partes bien diferentes. Si la primera fue para los locales, en la segunda, cuando llegaron los dos goles y la igualada definitiva, sería claramente visitante. El Utrera no da un salto en la tabla pero suma cinco semanas sin caer.

Salerm Puente Genil 3-2 Lebrijana: El doblete de Ranchero no bastó para sumar

La Lebrijana encajó su segunda derrota consecutiva, la tercera en los últimos cuatro partidos, tras caer derrotada ante el Puente Genil. Los de Joaquín Hidalgo empataron a dos tras una salida en tromba de los locales pero acabaron sucumbiendo en el segundo tiempo con un tanto de Maero.

Este marcador, unido a la victoria del Ceuta, hace que la Balompédica salga de los puestos de 'play off'.

Tras cuatro goles en 18', el duelo bajó en intensidad en el primer acto. La Lebrijana salió a por la victoria en el segundo, pero se topó con el jarro de agua fría del 3-2.

Alcalá 2-1 Cabecense: Subidón blanquiazul

El Alcalá dio continuidad a su buen inicio de año (ganó 1-2 en Arcos) venciendo al Cabecense en el derbi, con remontada incluida. Con este triunfo, los panaderos dejan a cinco el descenso; los ugiense, a dos.

Jesús Mari, que avisó en el 2', dio ventaja a los visitantes con un gol de penalti en el 4', originado tras un error de Yeyo. El Cabecense atosigaba al Alcalá en la presión, aunque en una acción de estrategia logró el empate a uno del final, obra de Yeyo a centro de Gonzalo.

El rojinegro Franco, tras el descanso, disparó al lateral de la red nada más empezar, pero Gonzalo, en una gran acción individual, hizo el 2-1. Jesús Mari y Franco la volvieron a tener, pero la expulsión de Ismael (66') lastró a un 'Cense' que no inquietó en el tramo final a un Alcalá que supo defender su renta.

Guadalcacín 1-2 Castilleja: Remontada que le lleva a avistar la permanencia

El Castilleja consiguió llevarse los tres puntos ante el Guadalcacín con remontada incluida. Una victoria muy importante a la hora de intentar mantener la categoría. Y es que el equipo aljarafeño no logra salir de la zona de descenso, aunque con estos tres puntos se acerca un poco más a la salvación (a un triunfo). El partido comenzó con alta intensidad por parte de los locales, con dos ocasiones en los cuatro primeros minutos y el 1-0 en el 4'. No obstante, el 'Casti' reaccionó nada más encajar el tanto pedáneo y tras aviso de Isco, llegó el 1-1 (gol en propia puerta de Luis Castillo). Y a cinco del descanso, Gerardo remontó. En el segundo tiempo supo defender su renta.

Gerena 4-1 Xerez CD: Vuelve a ganar en casa

El Gerena encadenó su segunda victoria consecutiva goleando al Xerez CD para dejar atrás la mala racha con la que acabó 2017. El conjunto minero, en un encuentro práctico, de menos a más, se aprovechó de los nervios y desconcierto xerecistas para vencer, auparse a la octava plaza y, de paso, reencontrarse con la victoria en casa (no vencía desde el 5 de noviembre).

Como suele ser habitual en casa, el Gerena no salió enchufado, aunque a diferencia de otros envites de esta temporada, esta vez sí se adelantó en el marcador. Toni, en una falta lejana, anotó el 1-0, aunque a uno del descanso igualó Benítez en una acción mal defendida. Pero lejos de bajar los brazos, el Gerena salió a por el partido en el segundo acto, anotando tres goles y aprovechándose de los errores visitantes.

Los Barrios 2-0 Sevilla C: Naufragio en Los Barrios

El colista de la competición protagonizó la victoria más inesperada de la jornada, al vencer a un Sevilla C que llevaba varias semanas instalado en la zona de promoción de ascenso.

Un encuentro que, a priori, parecía factible de ganar para los sevillistas, pero el segundo filial se vio sorprendido por el cuadro barreño hasta el punto de volverse de vacío para Sevilla y ver que el Cádiz B se escapa en lo alto de la clasificación, pues los gaditanos aprovecharon este tropiezo y el de los otros equipos en posiciones de promoción de ascenso.

Jugando de tú a tú desde el comienzo, la balanza pudo caer de cualquier lado, pero fueron los locales quienes acertaron primero, por medio de Copi.

El Sevilla C adelantó las líneas tras el descanso y merodeó por el área de Adri pero sin la claridad suficiente para lograr el empate. Adrián desesperó al cuadro hispalense hasta el punto de quedar hundidos con el segundo tanto de Los Barrios a 14' del final, siendo Pirulo quienrompía las ilusiones de los sevillistas. El barreño Hedrera sería expulsado en el minuto 85, pero esta circunstancia tampoco pudo ser aprovechada por el Sevilla C, totalmente anulado.