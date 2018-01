Oficial: Raúl Uche, nuevo jugador del Betis Deportivo

Y tanto que estaba al caer... El Betis ha hecho oficial en la tarde de este martes la incorporación de Raúl Uche, para su primer filial. El delantero madrileño, que procede del Leicester City, jugará como cedido hasta final de temporada, con una opción de compra.

Se trata del segundo refuerzo del filial verdiblanco, tras el del defensa Carlos Blanco.

Estas son sus primeras palabras, recogidas por los medios del club, como nuevo futbolista heliopolitano:

"Estoy muy contento de estar aquí. Soy un delantero nato desde que estaba en el Rayo Vallecano, de ahí pasé al Leicester City. Estoy encantado de volver a España y encima a un club como el Real Betis. Lo que puedo aportar es olfato goleador, estar vivo en el área y jugar bien para el equipo".

Filosofía de juego del Betis Deportivo

"He hablado con el segundo entrenador, Sergio Castaño, y me ha explicado cómo juega el equipo. La idea de fútbol del filial es la que me gusta. Estoy encantado de poder jugar ese estilo de juego y espero dar lo mejor de mí".

Competencia en ataque con Loren

"Los 14 goles que lleva no son pocos, y más en Segunda B. Estoy encantado de compartir vestuario con él y espero ayudarle en todo lo que pueda. El equipo ha ganado el último partido y hay que coger dinámica de victorias, no se podrá ganar siempre, ojalá que sí, pero hay que seguir así".