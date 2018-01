El Betis hace oficial el fichaje de Josimar Quintero

Josimar Quintero ya es oficialmente jugador del Betis Deportivo. ESTADIO Deportivo desvelaba ayer que el fichaje del medio ofensivo ecuatoriano estaba bastante encarrilado y en la tarde de hoy se ha llegado al acuerdo definitivo.

El jugador, que pertenece a las categorías inferiores del Chelsea, llega a Heliópolis a préstamos con opción de compra a final de temporada. "Estoy muy contento. Es un club que conozco desde que vivía en Barcelona siendo pequeño. Nunca había pensado en jugar aquí. Tengo muchísima ilusión por ayudar al equipo. Espero dar todo lo posible, que me den confianza y devolverla. Soy un jugador rápido al que le gusta tener la posesión de balón, con reacción y me gusta mucho dar asistencias de gol. El filial está jugando como el primer equipo, les gusta tener el balón y es lo que más me conviene", ha dicho el ecuatoriano a los medios del club verdiblanco.

El ecuatoriano, que cuenta también con la nacionalidad española, llega tras su cesión en el Rostov ruso hasta el pasado mes de diciembre. Este menudo jugador de 1,68 m de estatura militó en el Barcelona en su etapa cadete. Luego, fue fichado por el Chelsea, pasando por las diferentes categorías inferiores de los 'Blues' hasta el pasado verano, comprometiéndose con el Rostov de Valeri Karpin, aunque no llegó a debutar. El CSM Politehnuca rumano se interesó también por él, aunque esta opción la descartó.