Así fue la jornada en Segunda Andaluza

Grupo 1: La felicidad del Paradas

El Paradas dio un importante paso hacia al ascenso en la tremenda pelea que está llevando a cabo con Osuna Bote y Camas. Y es que los paradeños fueron los únicos que consiguieron vencer, ampliando la diferencia en tres unidades con sus más inmediatos perseguidores, que quedan ahora a cuatro puntos del líder.

El Paradas, en su envite frente al Puebla Cazalla, salió victorioso pero tuvo que sudar de lo lindo ante el colista, teniendo que esperar al 75´ para que Ezequiel perforara la portería local.

El Paradas, de esta forma, mantenía su liderato, pero además se encontró con los tropiezos del Camas, que cayó en casa frente al Utrera B (1-2), y del Osuna Bote, que perdió en su visita al Ciudad Jardín (1-0), quien aprovechó los puntos para huir de la quema.

Pero estos tropiezos han traído consigo una mayor emoción para la segunda plaza de ascenso, pues La Barrera, Utrera B y El Rubio se han sumado a la pelea por subir.

Grupo 2: Para ascender hay que sufrir

El Alcalá del Río mantiene el liderato tras ganar en una de las plazas más complicadas de la categoría, como es el San Sebastián de La Puebla del Río (0-1). De hecho, los alcalareños tuvieron que esperar hasta los compases finales para adelantarse en el marcador gracias al tanto de Rafa Villanueva. Hasta entonces, un partido parejo donde parecía que el reparto de puntos iba a ser el resultado final. Pero el líder no había dicho la última palabra, anotando para sumar tres puntos más. Y menos mal que lo hizo pues el Andalucía Este, el segundo de la clasificación, también hizo los deberes ante el Cazalla Sierra, y también venció por la mínima (1-0).

El Atlético Dos Hermanas, tercero, goleó al At. Sanlúcar y se mantiene en el tercer escalón, a cuatro del segundo, mientras que el Rinconada, que venció al At. Libertad (2-0), aprieta por detrás. La goleada de la jornada, del Calavera al At. Sanlúcar (6-0).