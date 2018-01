Así les ha ido a los equipos sevillanos en la jornada 22 de Tercera División

Lebrijana 0-1 Sanluqueño: Severo castigo de los albicelestes

La Lebrijana encadenó su cuarta derrota consecutiva, y quinta semana sin vencer, en un partido que controló pero en el que los puntos se los llevó un Sanluqueño que aprovechó la que tuvo.

Saltó la Balompédica dispuesta a poner punto final a su mala racha y volver a aspirar a entrar entre los cuatro primeros. No negoció la intensidad y la Lebrijana controló el primer acto con un juego fluido. No obstante, Pepelu inquietó en el 23´ a pase de Mawi, pero el lebrijano, solo, falló la clara ocasión del Sanluqueño.

En el segundo acto no cambió el panorama y la Lebrijana cercaba a un cuadro verdiblanco que trataba de equilibrar la balanza. No obstante, la suerte le volvió a ser esquiva otra vez al equipo local, que encajó el 0-1 en una jugada de dos rechaces que acabó materializando Marcelo.

Sin tiempo para lamentaciones, la Lebrijana reaccionó con un disparo de Juande al larguero a renglón seguido. Ranchero y Plusco también la tuvieron, pero el marcador no se movió en el tramo final, encajando la quinta jornada consecutiva sin vencer, quedándose en la quinta plaza, a tres de los ´play off´.

Ceuta 0-0 Gerena: Prolonga la racha con unas tablas meritorias

El Gerena sumó un valioso punto ante el Ceuta en el Alfonso Murube en un partido igualado, con pocas ocasiones de gol, en el que los gerenenses se quedaron con diez en el minuto 65 al ver Mario la segunda amarilla en una jugada en la que tocó el balón con la mano dentro del área, aunque David Camps falló el penalti al mandar el balón al poste izquierdo de la portería de Valles. Tercera jornada sin caer de los mineros.

Algeciras 1-1 Cabecense: Un empate de jerarquía

El Cabecense logró ayer sacar un valioso punto del Nuevo Mirador de Algeciras ante un conjunto, el local, que se las prometía felices ante la posibilidad, ante su público, de seguir recortando puntos al líder. Para los de Las Cabezas, el empate (1-1) le vale para dar un pasito más en su camino de alejarse del descenso.

Ayala protagonizó las primeras aproximaciones locales frente a un Cabecense bien armado dispuesto a dar un zarpazo, como así? llegó en el 16´: apertura desde la banda izquierda hacia Jesús Mari, quien solo, tuvo que poner el pie para enviar la pelota al fondo de la red y hacer el 0-1. Aunque al minuto Alberto Gázquez cazó en el área una indecisión de la zaga del Cabecense (1-1). Antes del descanso, Espada desaprovechó una clara ocasión tras una indecisión de Jesús Romero.

En el segundo tiempo, la iniciativa fue local, pero el Cabecense se mostró férreo para sumar un punto de oro.

Espeleño 2-1 Alcalá: Vio cortada su racha ante un rival directo

El Alcalá vio cortada su racha de dos triunfos consecutivos ante un Espeleño que tomó aire a costa de los panaderos.

En un primer tiempo alterno, el 0-1 lo puso Gonzalo tras una jugada aislada, en la que se sacó un buen disparo cruzado y ajustado al palo. Poco duró la alegría, ya que en el 41´ Guti empataba de penalti. Bazo remontó (72´) y el Alcalá tomó la iniciativa, aunque le faltó definición.

Castilleja 1-1 S.R. Lepe: Un punto más cerca de la meta

El Castilleja alargó una semana más su racha (siete jornadas sin perder), situándose a dos de la salvación. Los aljarafeños remontaron el tanto de Sergio Rodríguez con otro del capitán Juan en un duelo gris y falto de brillantez. Dominio visitante durante la mayor parte del encuentro, aunque sin peligro, mientras que el ´Casti´ llevó la incertidumbre buscando la contra. Tras el 0-1, la entrada de Carlitos dio otro aire al ataque del anfitrión. El capitán Juan obró el empate.

Utrera 1-1 Cádiz B: Sabor amargo ante el líder

El Utrera mereció más ante el líder, un Cádiz B que se adelantó por medio de Manu Vallejo gracias a un error de Cachana, pero que fue inferior a un dinámico y dominador conjunto anfitrión que le supo a poco el punto sumado. Le costó reaccionar al Utrera ante un férreo Cádiz B, pero acabó dominando el primer acto y con un gol anulado a Blanco. El líder no tuvo el 0-2, pero el Utrera volvió a tomar las riendas, alcanzando el empate.