Écija: Un gol para abrir una nueva etapa

El Écija puso fin el pasado domingo a una racha negativa que ascendía a diez jornadas consecutivas sin vencer, un partido que comenzó a decantarse con el gol de Juan Delgado en el 11´. "Necesitábamos los tres puntos como fuera. Y si además pude ayudar con un gol, mucho mejor", declaró el ecijano, autor del 1-0, un tanto que desea suponga un punto de inflexión colectivo y personal: "Espero que nos ayude para coger moral y en lo individual para olvidar la primera vuelta".

El delantero, que volvió a ver puerta casi tres meses después (suma tres dianas), lamenta que entre sanciones y lesiones aún "no tenga ritmo de competición". "Apenas jugué once partidos. Estuve cuatro sancionado y luego una lesión me cortó y estuve otros cuatro encuentros sin jugar", lamentó, mostrando su deseo de que en la segunda vuelta en la que se encuentra inmerso cambie su suerte: "Esta victoria ha sido muy importante. El equipo tenía muchas ganas de romper la racha; eran diez partidos sin ganar. Por ello, deseamos jugar cuanto antes. Tenemos ahora un partido muy importante ante el Lorca Deportiva (colista) clave. En lo personal, que el míster (Marc Domínguez) llegue y en el primer partido me ponga de inicio me da confianza. Quiero olvidar cuanto antes la primera vuelta. Confiemos en que todo cambie".

Nueve referencia en el 1-4-3-3 inicial ante el Betis Deportivo, afirma que se sintió más "cómodo" en el 1-4-4-2 empleado tras la lesión de Escardó.