La promesa del capitán del Castilleja

El Castilleja perdió el verano pasado un referente en el campo y en el vestuario. Jaime decidió colgar las botas tras dejar a su 'Casti' en Tercera, la misma promesa que ha hecho su 'socio' en la zaga: Juan.

"Probablemente sea mi última temporada. Son ya 33 años. Tengo dos hijos y esta categoría te exige mucho, te pierdes su infancia, pero me gustaría dejar al equipo en Tercera y poder salir por la puerta grande. Nadie iba a pensar que el Castilleja iba a estar donde está hoy en día", señala otro de los pilares (el pasado domingo, con su gol, contribuyó a sumar un punto) de un equipo que ha puesto al club castillejano en un escalón deportivo muy superior atendiendo a los recursos blanquiazules: "No soy de aquí, pero son siete temporadas ya. Me duele esto como el que más. Por ello, ha sido importante la reacción del equipo. Antes había dudas, pero ahora estamos metidos en la lucha por la permanencia. Hemos sumado 15 de los últimos 21 puntos y ahora hasta nos vemos con opciones de poder puntuar esta jornada ante el líder (Cádiz B)".

Tras practicar con éxito natación y billar (fue campeón de Andalucía de billar americano), Juan comenzó a jugar al fútbol a los 18 años, aunque echando la vista atrás se congratula de su trayectoria: "Para mí, que vengo de la nada, es una satisfacción sentirme valorado tanto por el club como mis compañeros. Que compañeros como Tomás Romero, para mí el mejor portero de la categoría, me respete y admire es un orgullo. Por todo ello, quiero acabar bien, siendo útil y respetado, pero antes hay que seguir luchando".