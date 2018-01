Manu Reina (Écija): "Si ganamos sería media salvación"

El Écija recuperó la sonrisa la pasada jornada con la victoria sobre el Betis Deportivo (2-1). El triunfo contra el filial verdiblanco significó poner punto final a una mala racha que ascendía ya a diez jornadas consecutivas sin vencer.

"Ya tocaba, acabó la racha", declara Manu Reina, feliz porque el cielo vuelva a 'despejarse' por San Pablo: "Psicológicamente el equipo ha llegado a estar afectado porque los resultados no llegaban. Por ello, esta victoria ha sido un golpe de ánimo importante para recuperar la confianza. Hay ya ganas de que llegue el próximo partido".

Echando la vista atrás, el cordobés asegura que ni él ni el vestuario halla respuesta al porqué un equipo que llegó a ser líder no vencía desde el 1 de noviembre. "No sabemos lo que nos pasó. Éramos los mismos pero no nos salía nada. Era ya un tema mental. No se lo deseo a nadie, pero estoy seguro de que a partir de ahora el equipo va a ser otro. Ya está olvidado", dijo.

Por ello, la visita mañana al Lorca Deportiva, colista del grupo, la califica de clave el atacante: "Va a ser como una final. De ganar supondría lograr casi media salvación y poder jugar sin tanta presión".

Con más de cien partidos (107) con la elástica del Écija, Manu Reina se ha adueñado de la banda derecha de San Pablo. Cumple su cuarta temporada en las filas azulinas, tres de ellas consecutivas, considerando el califal que pasa por su madurez futbolística. "Puede que sí esté pasando por mi mejor momento. He pasado por varios equipos y en la actualidad me encuentro muy bien", manifiesta el extremo, que pasó por las canteras de Barcelona, Betis, Tottenham y Mallorca.

Carrilero en la etapa de Juan Carlos Gómez, el pasado domingo 'debutó' como extremo diestro en el 1-4-3-3 inicial que dispuso Marc Domínguez. "Me encuentro bien en los dos puestos. De carrilero tenía más obligaciones defensivas. Ahora, con una línea de cuatro puedo tener más frescura en ataque", apostilló el futbolista diestro, que suma en la presente campaña 1.237 minutos.



Dani Palao, segundo fichaje

El Écija buscará mañana en Lorca una victoria que deje a los azulinos en una zona más tranquila de la tabla, la que sería la segunda consecutivas tras vencer al Betis Deportivo (2-1) la pasada jornada. Mientras tanto, no pierde el tiempo y ayer anunció su segundo fichaje invernal: Dani Palao.

El sevillano Francis abrió el capítulo de altas invernales, continuando por este alicantino de 21 años, según anunció ayer la propia entidad de San Pablo. El nuevo jugador ecijano es un lateral derecho formado en la cantera del Hércules y que pasó por el División de Honor Juvenil del Barcelona (14/15). Posteriormente, Elche Ilicitano y Cristo Atlético en la 15/16 y el pasado ejercicio en el Jove Español de la Preferente Valenciana y el Almoradí de Tercera.

Todavía con Juan Carlos Gómez en el banquillo, uno de los puestos a reforzar era el lateral derecho. De hecho, como señaló este diario, el exbético Isidoro era uno de los objetivos. Ahora, las miradas están puestas en reforzar la plantilla azulina con un extremo y un mediapunta. El plazo de la segunda ventana de fichajes cierra el próximo miércoles 31.