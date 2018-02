Écija 1-1 B. Linense: El efecto Marc Domínguez continúa

Reparto justo de puntos en el Municipal de San Pablo, entre dos equipos que tuvieron oportunidades y que tendrían la puntería de cara en la primera parte. La Balompédica Linense empezó atacando en los primeros minutos, aunque el Écija recuperó poco después el balón y pudo dominar a partir del minuto 10.

La primera gran oportunidad sería para Francis quién dispararía después de un pared con Juan Delgado, aunque finalmente el disparo salió desviado. Poco después sería Jonathan quién probaría de lejos, aunque de nuevo el disparo no fue entre los tres palos y el peligro se perdió.

No obstante, la Balona consiguió aguantar bien estos primeros ataques y rápidamente controló en el momento en el que su medio del campo pudo empezar a tocar. De hecho, no tardaría en llegar el gol de los visitantes. En un lanzamiento de falta de Madrigal, el portero no consiguió blocar y el balón le cayó a los pies de Stoichkhov, que no desaprovechó la ocasión.

Se adelantaba la Balompédica después de muchos minutos de dominio de los locales, aunque finalmente sería un jugador visitante quién podría inaugurar el marcador. No obstante, el Écija haría lo mismo que su rival después de los primeros minutos de juego: reaccionar a la perfección ante un momento de desconcierto. Antes del descanso, llegaría el gol de los locales. Una internada de Moyita por la banda derecha, centró hacia el área, la controló Juan Delgado y el balón lo dejo muerto para que Francis consiguiera marcar. Reaccionaba a la perfección el conjunto local después de unos buenos minutos de la balona. Con este gol se llegaba a un descanso merecido, puesto que ambos habían jugado bien y habían tenido ocasiones para poder marcar.

La segunda parte sería de toma y daca entre los dos conjuntos. Empezaría con una buena ocasión del Écija, que tuvo en los pies de Francis la opción de poder marcar, pero su disparo lo sacaría Montoya después de la buena jugada de Manu Reina, que se iría por la banda y colocaría el balón para el remate final. En este caso sería el equipo de la Línea quién tendría una buena ocasión en los pies de Madrigal, quién remató a fuera por muy poco. El Écija no tendría suerte en sus intentos de ataque, pero si que se acercaba en las jugadas por las bandas, en donde jugadores como Carmona o David Castro creaban peligro.

De nuevo Francis tendría una buena ocasión, con un disparo desviado que no acabaría de encontrar rematador. La balona lo aprovechó para ir al ataque y buscar alguna jugada peligrosa, en el intercambio de golpes de ambos equipos.

En los minutos finales, sería el Écija quién se acercaría con mayor peligro, aunque habría una jugada de peligro para ambos equipos. Antes del final del tiempo reglamentario, José Ramón disparó fuera por muy poco. En la jugada posterior, sería Moyita quién podría haber marcado el segundo en su cuenta particular, pero el disparo saldría también desviado.

Reparto de puntos entre ambos equipos, en un encuentro igualado y que deja a ambos conjuntos en la zona media, solo separados por dos puntos. El Écija sigue por detrás de su rival en la tabla.



- Ficha técnica:

Écija Balompié: Fermín (1), Carmona (2), Adri Crespo (2), Núñez (2), Curro (1), Jonathan (2), Manu Reina (1) (Abraham, 62´) (1), Francis (2) (Marrufo, 77´) (1), Juan Delgado (1) (Ezequiel, 62´) (1), David Castro (2), Moyita (3).

R. Balompédica Linense: Montoya (1), Sergio Rodríguez (2), Madrigal (2), Joe (2), Mario Gómez (2), Sana (1), Gato (2) (Molina, 58´) (2), Elías (1), Cuero (2) (Juampe, 77´) (1), Stoichkov (1), José Ramón (1).

Goles: 0-1 (36'): Stoichkhov. 1-1 (41´): Moyita.

Árbitro: Pérez Peraza (Colegio canario). Tarjetas amarillas a los visitantes Sana y Mario Gómez

Campo: San Pablo, 1.000 espectadores.