Así les fue a los equipos sevillanos en Tercera

Utrera 0-3 Gerena: Constatan sus dinámicas

Merecida victoria de un Gerena superior a su rival desde el principio, encadenando su quinta jornada consecutiva sin perder. El Utrera, por su parte, no supo reaccionar al tempranero tanto visitante y encajó su cuarta semana sin sumar los tres puntos.

Muy bien plantado sobre el terreno de juego, el Gerena no tardó mucho en ponerse por delante del marcador. Javi Medina recogió un centro en el área utrerana y batió por bajo a Ayala para hacer el 0-1.

El tanto dejó tocado al cuadro anfitrión. El Utrera no reaccionaba y el Gerena continuaba mandando. Así, en el 24', Raúl Vega, atento a un rechace de Ayala, hacía el 0-2, poniendo el partido cuesta arriba para los locales. Pozo protagonizó la mejor ocasión local en el primer acto, con remate detenido sin problemas por Valles.

Tras el paso por vestuarios, el Gerena sentenció pronto. Balón largo de los rojinegros que Pavón tocó lo justo para definir ante Ayala. Montoya, míster utrerano, movió el banquillo sin éxito, controlando sin complicaciones un Gerena en línea ascendente.

Lebrijana 1-1 Algeciras: Chico debuta a tiempo

La Lebrijana ha perdido a su estrella, Chuma, pero ya cuenta con su sustituto: Chico. El atacante coriano regresa al Municipal y ayer debutó frente a su exequipo, brindando un punto a los locales en un encuentro en el que mereció más.

El Algeciras se adelantó a cuatro del descanso en la primera aproximación que tuvo a la meta defendida por Iván Ares. Los albicelestes fueron mejores que los campogibraltareños, pero en una contra Ito adelantó a los visitantes.

El segundo tiempo transcurrió por los mismos derroteros. El equipo dirigido por Joaquín Hidalgo sumaba ocasiones y llegadas al área rival, pero sin acierto, hasta que irrumpió Chico para empatar en su debut.

Con este empate, la Lebrijana sigue sin ganar en casa, pero se pone a dos de los 'play off'.

Castilleja 4-0 C. Lucena: Pipi abrió el camino de una merecida victoria

Gran victoria del Castilleja que se impuso por 4-0 ante el Ciudad de Lucena en una gran segunda mitad de los de José Antonio Granja, que a raíz del primer gol de Pipi fueron muy superiores y merecedores de los tres puntos en juego.

Con estos tres puntos, el equipo dirigido por José Antonio Granja no sale de los puestos de descenso, aunque se queda a uno solo. El partido tuvo dos fases muy diferenciadas. El primer tiempo fue de dominio alterno, aunque fueron los visitantes los que se acercaron con mayor peligro sobre la portería de Josemi. El 1-0 cambió el panorama.

Los Barrios 2-1 Alcalá: Regaló el primer tiempo

El Alcalá no fue capaz de pasar el examen frente a Los Barrios, que se llevó el encuentro por 2-1. Los de Álex Martín tiraron la primera parte, donde apenas llegaron a la meta rival, y en la segunda, pese a jugar con uno más y marcar en el 48', le faltó creer en el empate. El debutante Aarón Natera anotó el único gol blanquiazul.

Los barreños volvieron a salir muy serios, bien plantados y entrando por bandas ante un cuadro panadero con las líneas juntas y dejando pocos espacios, hasta que un doblete de Pirulo puso tierra de por medio para los barreños.

Tras el descanso, el choque fue otro. El Alcalá recortó distancias por medio de Aarón y el ex del Morón CF estuvo a punto de empatar en el 53'. Luego, Adri evitó el 2-2 a cabezazo de Juanma, evitando que el Alcalá puntuara.

Sevilla C - Cádiz B: El líder impone su ley en la ciudad deportiva

El Cádiz B demostró en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios por qué es líder del exigente Grupo X de Tercera. El Sevilla C no tuvo en ningún momento el control del partido ni ocasiones claras para intimidar a David Gil.

Muy bien plantado, con una defensa de tres, y un excelso Duarte en la medular, Moisés y Javi Pérez avisaron en el primer tiempo, siendo el '8' amarillo quien hiciera el 0-1 al saque de un córner. En el segundo tiempo, el exbético David Toro sentenció de falta ante un anfitrión inoperante.

Xerez 0-2 Cabecense: Toma oxígeno tras cuatro citas sin vencer

Gran victoria del Cabecense en su visita a El Palmar de Sanlúcar donde juega un Xerez CD que no acabó nunca de aparecer en el partido y que se vio abocado a un constante desacierto durante todo el encuentro, siendo Pascual, uno de los fichajes invernales, el jugador que trajo en jaque durante los noventa minutos a la defensa azulina. Los rojinegros toman oxígeno tras cuatro jornadas sin vencer.