Estos son los resultados de los equipos sevillanos de División de Honor

San José 0-1 Coria: Cissé y la madera decantan el derbi

Ante un San José que no levanta cabeza, los hombres de 'Puma' volvieron a la senda del triunfo con un gran gol de Cissé al filo del descanso. Una derrota cañamera que arrastra a los azulinos a lindar con el descenso y que lleva el registro negativo hasta los diez partidos sin ganar.

El derbi comenzó con una gran ocasión para los ribereños. Una falta botada por Selu era peinada por Jaime Otón en el punto de penalti marchándose el esférico lamiendo el palo izquierdo. Con el paso de los minutos se vio que ningún equipo se imponía sobre el otro y que las oportunidades se alternaban en ambas porterías. La mejor para los locales llegó en el 20' cuando un tiro directo de Cruz se estrellaba en el travesaño del portal de Isco. Sin embargo, el que iba a acabar adelantándose en el marcador iba a ser el Coria. Minuto 42, jugada magistral de Alberto Jiménez con asistencia a Cissé para que el senegalés cruzara el balón al fondo de las mallas. Con la ventaja mínima para los corianos se llegaba al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el San José salió a por todas en busca de la igualada. En el minuto 54, los de Dioni Arroyo tuvieron una gran ocasión para poder empatar: centro desde la derecha de Christian y el posterior remate con la pierna derecha de Jurado se estrellaba de nuevo en el larguero de Isco. A partir de aquí, los discípulos de Puma se defendieron con mucho orden, no dando ningún tipo de opción a los cañameros que llegaron en contadas ocasiones sobre el área custodiada por Isco. Al final, 0-1.

Estrella 0-2 Isla Cristina: Demasiado castigo para lo ofrecido

No está siendo la temporada de la Estrella San Agustín. Nueva derrota, la cuarta consecutiva, esta vez ante un Isla Cristina que supo aprovechar sus virtudes para llevarse los tres puntos del Ciudad de Alcalá. Y no los mereció visto lo visto sobre el tapete panadero. Los de Bernardo Pérez dominaron gran parte del partido y quisieron responder sobre el campo a quienes ven a la Estrella como claro candidato al descenso. Sin embargo, la falta de acierto ante la porteria rival les negó adelantarse en el marcador. Primero, Tete sacó bajo palos un tiro de Álex Pérez y, después, Toni no atinó en un mano a mano contra Mateo, el mejor de los suyos. Por el contrario, el Isla Cristina no perdonó y en dos zarpazos de Zamorano y Fernando Vaz se llevaron el botín para su casa.

Valverdeña 1-2 UP Viso: La revolución de Migue aporta el tercer triunfo

Tercera victoria consecutiva del UP Viso que consiguió dar la vuelta al marcador ante la Olímpica Valverdeña gracias, sobre todo, a la entrada de Álex Pineda y Migue desde el banquillo.

El delantero visueño se reivindicó con dos goles en menos de cinco minutos y se une a la causa blanquiazul en pos de la escalada en la tabla. Antes, un gol de Ibra había castigado una mala primera mitad de los pupilos de Javi Rojas.

Antoniano 0-2 Chiclana Ind: Aguantando las feroces embestidas

El Antoniano sigue a lo suyo y volvió a sumar un nuevo triunfo en Lebrija ante el Chiclana Industrial. En un partido muy complicado donde los de Jesús Mendoza supieron leer muy bien el encuentro, los lebrijanos golpearon en los momentos clave para llevarse los tres puntos.

Algabeño 2-1 Pozoblanco: Contra todo pronóstico

Victoria 'in extremis' del Algabeño contra el Pozoblanco en un partido donde Anguas adelantó pronto a los suyos, pero que Valentín igualó. Con uno menos, Pino hizo el 2-1 en el 94'.