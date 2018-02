El Estrella defiende a sus aficionados ante las acusaciones de racismo

El pasado domingo tenía lugar el partido que enfrentaba al Estrella San Agustín contra el Isla Cristina, donde los onubenses vencían por 0-2 y dejaban al conjunto de Alcalá de Guadaíra sin ningún punto e inmerso en el descenso. Pero esto quedó en un segundo plano cuando el Isla Cristina denunciaba en su cuenta de Twitter insultos racistas contra su futbolista Lay.



Ante esto, varios medios se han hecho eco de ello e instituciones como la RFAF han mostrado su apoyo al futbolista senegalés, el cual pensó en volver a su país tras lo sucedido. El club que dirige Francis Acosta no culpó al conjunto sevillano de nada, pero sí a sus aficionados, de los cuáles provenían los presuntos insultos.



El club alcalareño no se manifestaba hasta la tarde de ayer, cuando a través de su cuenta de Twitter compartía un comunicado oficial sobre las acusaciones que ha recibido por parte de su rival en la pasada jornada. En dicho comunicado desmiente toda acusación sobre racismo en el encuentro y que dichos hechos no se pueden verificar con pruebas y tampoco fueron recogidos en el acta por el árbitro. Además, acusa a los medios que lo publicaron, por no haber contrastado la información en ningún momento.





Comunicado Oficial del Club pic.twitter.com/faExllL8Yr — Estrella San Agustín (@EstrellaSACF) 7 de febrero de 2018

Justo después de su publicación, el jugador delse pronunciaba en la misma red social: "Dice mucho de vuestra entidad este comunicado. En vez de intentar identificar a los responsables de manchar vuestro nombre y echarlos del club, echáis balones fuera. Yo fui testigo directo de tales insultos, y de cómo mi compañero lloraba de impotencia tras el partido".