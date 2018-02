Javi Muñoz y 'Manolín' no tienen fecha de caducidad

El fútbol español, a diferencia de otros como el italiano, no valora al jugador veterano. Cuando el DNI alcanza la treintena aparece el estereotipo de 'ya está de vuelta'. Sin embargo, el movimiento se demuestra andando y en el fútbol mandan el balón y el rendimiento, como bien atestiguan dos viejos rockeros del fútbol sevillano: Javi Muñoz y Manuel Delgado Acosta 'Manolín'.

Amigos y canteranos del Utrera, ambos pertenecen a la quinta de 1979, es decir, cuentan con 38 años, edad en la que continúan siendo dos referencias. "La edad se nota sobre todo al principio de la temporada; cuesta coger el ritmo. Mientras el cuerpo aguante, aquí estaremos", declaró Javi Muñoz, natural de Montellano, pero criado futbolísticamente en el Utrera, pasando después por equipos como Los Barrios, UD Morón, Cerro y Montellano, hasta recalar en el Coronil hace varios años.

"Ahora mismo ganas no me faltan. Uno busca buen ambiente, jugar por afición. El fútbol para mí es un veneno. No quiero ni pensar cuando me retire", manifestó el central coronileño, que ha disputado 18 partidos y ha anotado un gol esta campaña: "Raúl (Hernández, el míster verdinegro) me ponía el año pasado de pivote. Este estoy jugando de central, donde me encuentro muy cómodo. Mi compañero habitual, Ale, es un pulmón y me facilita el trabajo".

Sobre cómo ve el resto del vestuario la presencia de dos veteranos, el de Montellano apunta que: "Los más jóvenes nos respetan. Les gusta escucharnos; se sienten a gusto".

Si Javi Muñoz manda en la zaga, Manolín arma el juego verdinegro. "Me encuentro muy bien. Mientras el cuerpo me aguante, no pienso dejarlo", señaló el mediocentro, criado al igual que Javi Muñoz en el Utrera, donde ha jugado toda su carrera salvo dos temporadas en el Dos Hermanas y otra en Los Palacios, llegando hace tres al Coronil por mediación de Salvador de la Cerda, compañero suyo en el curso de entrenador, ya que además de ser pieza básica coronileña, donde ha jugado 16 partidos y anotado un gol, compagina su faceta de futbolista con la de integrante del cuerpo técnico del Utrera de Segunda Andaluza Juvenil.

"Mi hija me dice: papá, otra vez te vas al fútbol. Entreno con el Coronil martes y jueves. Y los viernes con el juvenil, con el que me meto en las pachanguitas", declaró Manolín, que disfruta de su segunda juventud en el Coronil: "Esta categoría es muy bonita y dura. En Primera Andaluza hay equipos fuertes; el otro día ganamos 0-2 en el campo de la Rociera, que no es una plaza fácil".