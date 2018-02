Jonathan bendice la resurrección del Écija

Ahora, por suerte, el horizonte se ha despoblado de nubarrones en el Municipal San Pablo, donde la resurrección del Écija parece un hecho. La racha de diez jornadas sin ganar se cobró el puesto de Juan Carlos Gómez, si bien el equipo sigue invicto con Marc Domínguez en el banquillo. Para analizar la actualidad azulina, ´Andalucía Centro Deportes´ entrevistaba este jueves a Jonathan Ruiz, santo y seña del vestuario.



"Por el frío, no sólo hemos tenido que abrigarnos más estos días, sino también tener cuidado con las lesiones durante los entrenamientos. He pasado aquí más frío en estos meses que en mis años en Ponferrada", bromeaba el mediocentro, que, ya en serio, explicaba el reciente devenir del equipo: "Nos habíamos metido en una dinámica muy mala, pero hemos sacado 7 puntos de 9 ante rivales de nuestra Liga, por lo que estamos muy satisfechos. Somos un equipo joven que se se estaba acostumbrando a ganar, por lo que notamos bastante la mala racha. Trabajábamos bien, pero los resultados no llegaban. Y el fútbol son resultados. Si supiéramos lo que pasaba, lo habríamos corregido, pero, cuando las cosas van mal, es más fácil echar a uno que a veintitantos jugadores. Todos estamos muy agradecidos a Juan Carlos Gómez, pero él sabe que los entrenadores viven de los resultados".



En el ámbito puramente deportivo, Marc Domínguez sólo cuenta esta semana con la baja de Manu Reina, que arrastra unas molestias que no le deberían impedir ser de la partida el sábado en Almendralejo.