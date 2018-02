UP Viso y Montella, caminos paralelos

Les separan cuatro categorías, pero ¿hay algún punto en común entre Montella y su Sevilla y el UP Viso de Javi Rojas? La respuesta es sí. Existen nexos entre el conjunto nervionense y el alcoreño, que han experimentado una mejoría de resultados en las últimas semanas de competición.

Si bien el míster transalpino debutó con victoria en Cádiz en la Copa, luego encajó duras derrotas como en el derbi o Alavés. Sin embargo, el punto de inflexión llegó el 17 de enero, también en la Copa, y contra el Atlético. En la ida de los cuartos de final Montella apostó por un once que ya se conoce de memoria: Sergio Rico; Corchia (ahora es Jesús Navas), Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega, 'Mudo' Vázquez; Sarabia, Muriel y Correa. Desde entonces, una final copera y dos victorias, un empate y una derrota en Liga (es sexto).

Paralelamente, el UP Viso ha despegado 'de la mano' de Montella. Con la derrota en Coria (3-2), el domingo 14 de enero, los alcoreños estaban a uno del descenso, pero Javi Rojas dibujó un once tipo que iba a resultar clave: Álex Melli; Diego, Lichi, Quesada, Sombri; Vega, Luna, Pineda (José Mari actuó en las dos jornadas siguientes), Gabri; Salvat; y Baraja. No obstante, en las cuatro semanas posteriores, cuatro victorias para relanzar al UP Viso a la novena plaza, a nueve del descenso, siempre con el mismo once salvo cambios puntuales.