Así les fue a los equipos sevillanos en la 26ª jornada de Tercera División

Guadalcín 3-1 Alcalá: Queda tocado y al borde del abismo

El Guadalcacín venció a un timorato Alcalá que no generó peligro hasta los últimos minutos del encuentro.

Los locales salieron con ganas de comerse a su rival. Y con este panorama, Amadeus fue el primero en avisar, aunque más tarde el Alcalá reaccionó con un gol anulado a Serrano por una falta anterior. Acto seguido, Gonzalo probó también fortuna, sin suerte. El ´Guada´, por su parte, seguía esperando su momento, aunque éste llegaría en el segundo acto.

Así, Pancy puso por delante a los suyos al rematar a la red un saque de esquina. Y una vez abierta la lata, los demás tantos empezaron a caer por sí solos. Borja aprovechó un despiste de la zaga para batir a Ramón por el palo corto. Y Goma finiquitó el encuentro en el 70´ con el 3-0.

Después, el ritmo de juego bajó, un aspecto que le vino bien al Alcalá para tratar de mejorar la imagen. Aarón marcó el tanto del honor de los panaderos, pero esta diana también sirvió para que los visitantes trataran de pelear por sacar algún punto, aunque al final se vinieron de vacío. Los alcalareños marcan ahora la salvación.

Sevilla 2-2 Gerena: Nadie se va satisfecho

El empate no dejó contento a nadie, pues el Gerena, con el 0-1 perdonó mucho y el Sevilla C le dio la vuelta al marcador, pero cuando nadie lo esperaba, el empate vino en una jugada en fuera de juego.

La primera mitad fue de dominio alterno, si bien las llegadas más peligrosas correrían a cargo de los mineros, aunque no se tradujeron en gol, algo que sí sucedería nada más arrancar la segunda: Toni centró, Raúl remató y el balón se le escapó a Samuel para introducirse en su meta.

Tras el tanto, los de Ceballos pudieron ampliar su cuenta, pero en el 57, un tiro sin aparente peligro de Núñez significaba el empate de un filial que en el 73 se ponía por delante tras un falta ensayada que acabó en los pies de Miguel Martín. Después de tres partidos sin vencer, Sevilla C acariciaba la victoria, pero en el último suspiro, una escapada de Sergio Navarro en fuera de juego trajo como consecuencia el empate que no contentó ni a unos ni a otros.

At. Onubense 3-1 Cabecense: Sometidos ante el acierto de Diego Díaz

El Cabecense cayó por 3-1 ante el Atlético Onubense en un partido en el que el equipo local comenzó dominando y marcando, pero no resolvió hasta el tramo final.

Los onubenses golpearon en el 5´, con un remate de Diego Díaz que aprovechó el rechace de Iván Casas. Al ´Cense´ le costó reponerse, y aunque pudo empatar antes del descanso, la igualada llegó tras el mismo, con Lúa como protagonista al rematar en el segundo palo.

Después llegaron las alternancias, pero la balanza cayó del lado local, con Diego Díaz, que certificó su triplete.

Castilleja 1-2 Puente Genil: Una batalla perdida, pero la guerra continúa

El Castilleja dio un paso atrás en su lucha por la permanencia, después de caer frente al Puente Genil en un encuentro cargado de polémica y que se resolvió con dos penas máximas a favor de los cordobeses.

Tras una primera mitad sin apenas ocasiones, las hostilidades se desataron tras el asueto. Juanma adelantó a los aljarafeños en una buena jugada personal que concluyó con un gran disparo a la escuadra.

Pero el Puente Genil reaccionó, apoyado en dos penaltis que transformaron Maero y Nacho para ganar el choque.

Utrera 1-0 Sanluqueño: El clásico encuentro de Juan Bosco

El Utrera se llevó la victoria ante el Sanluqueño, necesaria por otra parte para mantener la distancia con la zona caliente, sobre todo tras el triunfo del At. Onubense ante el Cabecense.

Los utreranos dominaron un partido en el que pusieron por delante gracias al tanto de Samu, que aprovechó un centro medido de Jairo. Pozo pudo poner tierra de por medio antes del descanso, pero le falló la puntería. En el segundo acto, los locales controlaron bien a un Sanluqueño inoperante.

Xerez CD 1-1 Lebrijana: Sucumbe ante el empuje a jerecista

A punto estuvo la Lebrijana, considerada la segunda mejor visitante de la clasificación, de llevarse los tres puntos del Andrés Chacón de Jerez de la Frontera a casa.

El partido no pudo empezar mejor para los visitantes, que ya vencían a los 12 minutos con un tanto de Chico, tras un gran testarazo. Pero después cambió la tónica del partido, apoyado en la expulsión de Sosa, que permitió a los jerecistas creer más en sus posibilidades. El Xerez apretaba, generaba ocasiones e incluso llegó a marcar, pero el árbitro anuló el tanto de Pedro Carrión por fuera de juego.

En la segunda mitad la Lebrijana trató de defendeser como gato panza arriba, pero el empuje local tuvo su premio en forma de empate, de Juan Benítez en el 79´.