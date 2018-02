Raúl Vega, de aprendiz a maestro

Los caminos del fútbol son inescrutables. Todo un verano buscando un delantero y estaba más cerca de lo que se pensaba el Gerena. "En pretemporada estuve entrenando, pero el último día, antes de empezar la temporada, mi agente (Javi Ojeda) me dijo que no contaban conmigo", recordó Raúl Vega, incipiente estrella de los gerenenses.

Pese a ello, el joven jugador no desesperó y volvió al Tomares. "De pequeño estuve en el Betis hasta infantiles, pasando después al Tomares. Allí comencé la temporada, hasta que el Gerena me volvió a llamar", señaló el saltereño, que fichó definitivamente por el cuadro minero en noviembre: "Fácil no ha sido. Hay mucho trabajo detrás, el apoyo de los compañeros y, por supuesto, la confianza del míster (Alejandro Ceballos), que me ha mantenido como titular en encuentros difíciles".

Raúl Vega llegó, con 19 años, siendo un aprendiz en Tercera en su primer año sénior y tras trece partidos jugados, nueve de ellos como titular y cuatro goles, el aljarafeño es el actual ´9´ del Gerena. "Soy delantero, pero siempre he jugado más retrasado, y en el Tomares jugaba en la banda derecha. Al míster le gusta que presione y que juegue al primer toque. Me siento muy a gusto", comentó, confiando en seguir contribuyendo a que el Gerena luche por su sueño de esta temporada. "El objetivo es quedar cuarto. Hay equipo para ello; la Liga es larga y hay que luchar", subrayó Raúl Vega, que espera que los números en casa mejoren: "El campo es chico y no nos viene bien".