Así ha sido la jornada para los equipos sevillanos en Tercera División

Cabecense 1-0 Utrera: Jesús Mari decide el derbi con una genialidad

El Cabecense logró una sufrida victoria ante el Utrera en un derbi reñido y marcado por la mala actuación de Vaca Núñez, que expulsó a dos jugadores locales y uno visitante

Tras un primer tiempo sin claras ocasiones, todo se coció en el segundo acto. El Utrera, que jugaba con diez, vio cómo el ´Cense´ se quedaba con nueve, pero una falta magistralmente lanzada por Jesús Mari brindó tres puntos de oro.



Alcalá 2-0 Xerez CD: El Alcalá toca la tecla adecuada

El Alcalá se reencontró con la victoria tras cinco derrotas consecutivas, sumando merecidamente tres puntos ante un Xerez CD que no inquietó en demasía a los locales, que presentaron un once novedoso, con la presencia de Serrano de nuevo en el eje de la zaga, Juanma en el lateral izquierdo y Varona, el mejor del partido, en la medular junto a Yeyo.

El encuentro fue controlado de principio a fin por los panaderos, que fruto de ese dominio se adelantaron en el 7´ por medio de José Antonio, que realizó un eslalon y marcó desde la frontal del área. El tanto dio seguridad a un Alcalá que no pasó ningún apuro en el primer acto.

Tras el paso por los vestuarios, el Xerez robó el balón en los primeros quince minutos, aunque Aarón Natera volvió a mostrarse letal y sentenció a veinte minutos del final.



Lebrijana 1-1 Ceuta: Amargo punto para la Lebrijana

La Lebrijana acabó conformándose con un punto tras un partido en el que mereció más por juego y ocasiones y sufrió el empate en el 96´ (se adelantó en el 92´) cuando el colegiado añadió tres. La Balompédica queda sexta, igualada con el cuarto.



Sanluqueño 6-0 Castilleja: Duro correctivo para el Castilleja

El Castilleja recibió una goleada del Sanluqueño en un auténtico partidazo de los locales y con ´hat-trick´ de Gallardo. Los de Granja no pudieron hacer nada ante la superioridad de un cuadro rival que dominó de principio a fin.



Gerena 3-1 Arcos: El líder de la segunda vuelta va en serio

El Gerena va en serio. Después de una primera vuelta irregular, el conjunto dirigido por Alejandro Ceballos es el mejor equipo de la segunda parte del campeonato tras su victoria ayer y el empate en Lebrija del Ceuta. El triunfo de ayer, con remontada incluida, deja a los rojinegros quintos, pero con los mismos puntos que el cuarto (Sanluqueño).

La tarde fría en el José Juan Romero deparó un partido atractivo para el espectador. Primera parte de alternativas que acabó con empate, tras el gol de Antonio Sánchez en una contra llevada por Juan Gómez, y el 1-1 firmado por Raúl Vega. No obstante, el Gerena fue mejor en el segundo tiempo, impulsado también por la expulsión de Joselito. Sedeño, con un golazo, y Kiki, cerraron el marcador.



S. Puente Genil 2-1 Sevilla C: Un punto vuela en el epílogo para el Sevilla C

El Sevilla C cayó derrotado en la tarde de ayer ante el Salerm Puente Genil y acumula cinco jornadas sin conocer la victoria. Los de Paco Gallardo lograron neutralizar el primer tanto de Carracedo con una diana de Pejiño a diez del final, pero, en el 90´, el delantero pontanés firmó la sentencia.

El partido comenzó con un ritmo frenético y con ocasiones en las dos porterías. Pudo adelantarse el Sevilla C a los dos minutos de juego pero fue el Puente Genil el que lo hizo aprovechando un grave error de Javi Díaz. El gol local dejó muy tocado a los nervionenses, que pudieron recibir más, pero que se rehicieron en la segunda parte hasta el punto de empatar. Sin embargo, en el epílogo, Carracedo remató un pase de Maero para el 2-1.