Así ha ido la jornada 28 para los equipos sevillanos en Tercera

Castilleja 3-2 Cabecense: La salvación sigue siendo tangible

El Castilleja sumó un valioso triunfo ante el Cabecense en un partido de muchas alternativas en el juego y en el marcador. Los locales perdían 1-2 en el 55', derrota que ponía muy difícil la permanencia, aunque una remontada en los minutos finales sitúa a los blanquiazules a tres de la salvación. Los rojinegros, por su parte, permanecen a cinco del pozo del descenso.

El partido comenzó con dominio local. En el primer cuarto de hora había botado seis saques de esquina sobre la portería de Marcos. Fruto de ese dominio llegaría el 1-0: una buena combinación entre Pipi y Gerardo dejó solo en el mano a mano al punta blanquiazul, el rechace de Marcos lo aprovechó Plata y anotar (24'). Los de Falcón reaccionaron con acciones a balón parado, empatando al filo del descanso: falta lateral despejada por Juan, el rechace le cayó a Salas, que empató.

El gol tuvo un claro matiz psicológico tras el descanso. Fueron los mejores minutos de los rojinegros ante un Castilleja que le costó entrar en el partido. Fruto del dominio visitante llegaría el 1-2. Gran jugada de Ismael que la puso a Dani para adelantar a los suyos (54´).

Y cuando peor pintaban las cosas para los anfitriones iba a cambiar el partido de nuevo de rumbo. Fue clave el tempranero empate de Borja. Falta lateral cuyo rechace le cayó al medio fuera, empalando un disparo que significó el 2-2 (57´).

El gol da vida y alas a un Castilleja que se fue a por la victoria, lográndola en el 77'. Una triangulación entre Pipi, Juanma y Gerardo la culminó el primero con un gran golpeo al palo corto de Marcos. Remontada y euforia local, que a la contra, pudo ampliar el marcador.

Espeleño 2-2 Gerena: Sergio Navarro da un sufrido punto

El Gerena sufrió para arrancar un punto de su visita al campo del Atlético Espeleño, un rival inferior sobre el papel pero que ayer le puso las cosas muy difíciles al equipo rojinegro.

Los locales, que acumulaban tres derrotas consecutivas, no podían permitirse mas tropiezos y salió a por todas, completando una excelente primera mitad en la que puso el 2-0 en el luminoso. Pero el Gerena reaccionó a tiempo y la entrada de Sergio Navarro en el descanso dio un aire nuevo al equipo, que recortaba distancias nada más reanudarse el encuentro y dominaba toda la segunda parte, consiguiendo al final empatar.

El Espeleño sabía que para intentar acabar con su mala racha había que defender con uñas y dientes y aprovechar bien los contragolpes. Y el plan les funcionó a la perfección. El Gerena movía el balón, pero lo hacía sin criterio ni peligro y andaba a merced de su rival, que se adelantó en el 18' por medio de Agus. El gol dio alas a los locales, que empezaron a creer en sus posibilidades e hicieron el 2-0 en el 35´ (Diego).

Pero todo dio un giro tras el descanso. Sergio Navarro, en el primer balón que tocaba, conseguía meter a los gerenenses en el partido nada mas reanudarse la segunda mitad y a partir de ahí el Gerena fue de menos a más. El Espeleño no supo leer el partido y el exbético acabó empatando.

Sevilla C 2-3 Sanluqueño

Partido muy intenso por ambos bandos que llegó igualado hasta el final, ya que fue en el 89' cuando Mawi consiguió el gol de la victoria sanluqueña tras un error en la salida sevillista, llevando el delirio a un conjunto visitante que ya se conformaba con un punto y que se llevó los tres gracias a esa jugada en el último suspiro.

Antes, en la primera parte, el partido estuvo lleno de alternativas, adelantándose muy pronto el Sanluqueño, con un pase en profundidad que aprovechó Antonio Jesús, y respondiendo el Sevilla C diez minutos después por medio de Buben, cuando más apretaban los gaditanos. Estos volvieron a adelantarse gracias a una falta botada por Gallardo que Miguel Reina remató, llegando un nuevo empate acto seguido, tras un saque de esquina remachado a la red por Checa.

El choque, sin embargo, tenía deparado un cruel desenlace para los de Paco Gallardo, que cuando buscaban el 3-2 se encontraron con el gol del Sanluqueño sin tiempo de reacción, sumando así su sexta jornada seguida sin ganar.

Utrera 1-0 Algeciras: Ayala y Juanma hallan la fórmula

La lluvia y el frío se aliaron con un Utrera luchador y muy organizado defensivamente, que tuvo suficiente con un solitario gol de Juanma a trece minutos del final para llevarse tres puntos vitales en su particular lucha por la permanencia. Tan importante como la diana del '9' fue la actuación del arquero Ayala, que se empleó al máximo para abortar los disparos con los que el Algeciras acosó el arco de los utreranos. Los primeros 45 minutos fueron de fútbol tosco y poco atractivo, marcado más por la intensidad y el coraje sobre un terreno difícilmente practicable que por las acciones colectivas o los detalles de calidad. El Utrera salió con nuevos bríos tras el descanso y dispuso de ocasiones. El Algeciras reaccionó y perdonó el 0-1, topándose con un Ayala inconmensurable. En el 77' centro lejano de Cachana rematado por Juanma para dar la victoria.

S.R. Lepe 4-1 Alcalá: Fue a por el empate y se topó con una goleada

El Alcalá cayó goleado por el San Roque de Lepe, aunque el resultado no refleja la incertidumbre vivida en el tramo final, ya que los dos últimos goles aurinegros llegaron en el epílogo de la contienda, el 4-1 ya en la prolongación, después de que el equipo panadero se hubiera ido a por el empate tras hacer el 2-1. El Alcalá no se arrugó con el 2-0 en el 57' y fue a por el partido, recortando distancias Gonzalo, de penalti, en el 77'. Fue a por el empate, pero Rocha y Tete sentenciaron.

At. Onubense - Lebrijana: Aplazado por el mal estado del campo

El temporal reinante afectó ayer a la jornada intersemanal del Grupo X de Tercera. La lluvia caída en Huelva dejó prácticamente impracticable el terreno de juego de la Ciudad Deportiva de El Decano, donde tenía que disputarse el Atlético Onubense-Lebrijana. La idea visitante era disputar el choque, pero el colegiado consideró que el campo no estaba en condiciones. Todavía no hay fecha elegida para disputarse.