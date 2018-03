Mérida 3-1 Betis Deportivo: Nadar para morir en la orilla

El Betis Deportivo ha caído derrotado este domingo en el Estadio Romano ante el Mérida AD por 3-1. El filial bético consiguió empatar por medio de Redru un partido que se le complicó muy pronto por el gol de Julio de Dios y la posterior expulsión de Jaime. Iván Aguilar y nuevamente Julio de Dios certificaron la victoria de los extremeños en el tramo final.

El Mérida comenzó dominando pero no creó peligro. Las únicas de peligro fueron para los béticos y a balón parado. Carlos Blanco intentó sorprender en una falta casi desde la línea divisoria del centro del campo. Además, Abreu colgó un balón peligroso que no encontró rematador. No sufría el Betis Deportivo a pesar del empuje del Mérida, pero el conjunto extremeño consiguió adelantarse en una de sus primeras oportunidades por medio de Julio de Dios, que definió a la perfección.

Poco después, Jaime era expulsado por doble amarilla. Se quedaba con un jugador menos el filial, que a pesar de merecerlo no consiguió el empate antes del descanso. Lo evitó la madera en un disparo de Carlos Blanco. También la tuvo Kaptoum, que remató de volea cerca del palo.

El Betis Deportivo salió a por todas en la segunda parte y consiguió empatar a los cinco minutos. Redru no falló en el mano a mano con Felipe Ramos. Cerca estuvo de conseguir el 1-2, pero el tiro de Uche se estrellaba en el lateral de la red. Férreo atrás y peligroso arriba, los béticos no parecían estar con uno menos. El partido, roto por momentos, podía caer para cualquier lado. Al final se acabó decantando por el lado extremeño. Iván Aguilar y Julio de Dios sentenciaron el encuentro en dos ocasiones que cayeron como dos jarros de agua fría para un Betis Deportivo que nunca arrojó la toalla.



Mérida AD: Felipe Ramos, Godswill, Kike Pina, José Cruz, Javi Chino, Checa, Kiu (Esparza 53´), Julio de Dios, Javi Gómez (Germán 48´), Iván Aguilar (Chema Mato 79´) y Santi Villa.

Betis Deportivo: Dani, Pozo (Iván Navarro 79´), Redru, Carlos Blanco, Nacho, Jaime, Abreu (Julio Alonso 72´), Julio Gracia, Aitor, Kaptoum y Uche (Rober 87´).

Goles: 1-0 (25´): Julio de Dios. 1-1 (50´): Redru. 2-1 (70´): Iván Aguilar. 3-1 (74´): Julio de Dios.