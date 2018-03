UD Melilla-Écija (1-1): Un punto que se da por bueno

Justo empate el que se vio en la mañana de este domingo del Álvarez Claros donde hubo una parte para cada equipo, una primera equipo para el conjunto sevillano, que pudo sentenciar el choque y un segundo tiempo, con la expulsión de Luis Martínez y el gol de Richi en la misma jugada, que fue para el Melilla.

El choque comenzó mal para el equipo local, puesto que el Écija salía midiendo a la perfección el encuentro. Un mal pase en un balón robado de los astigitanos le dejó el balón a Moyita, solo ante Tanis, que consiguió batir después de un buen disparo por la parte derecha.

El conjunto sevillano se replegaba bien atrás después del gol, y el conjunto del Melilla empezó a dominar terrritorialmente el juego, pero sin acercarse a la meta del Écija, solo en balones parados y en córners. En un libre directo en el minuto 14 se estrellaba el balón en el larguero tras tocarlo con las yemas de los dedos Tanis, en una buena ocasión para el conjunto visitante. El Melilla seguía acercándose a la portería del Écija pero con mucha timidez, sin tener buenas ocasiones para romper. Pronto empezarían a caer las tarjetas amarillas, antes del minuto 30 ya la habían visto tres jugadores del conjunto melillense, por lo que se veía un juego trabado de los locales, ante el buen hacer de los visitantes. A pesar del dominio del Écija, el Melilla no abandonaba los contragolpes. Llegaría poco después una buena oportunidad (minuto 40) para los visitantes, quizás la última clara. Castro recibió un balón perfecto desde el centro del campo, se marchó solo hacia la portería del Melilla y no fue capaz de superar a Tanis en el uno contra uno. Sería también la ocasión más clara del equipo andaluz. Lo único que hizo el Melilla en eso últimos instantes sería un tiro cruzado que se marchaba ronzando el palo de la meta de Molero.

En la segunda parte el conjunto melillense, conocedor de su situación y de tener que anotar lo antes posible,salió rápidamente en busca del gol. La primera ocasión sería para Pedro, pero su disparo salió blando.

Los africanos lo seguían intentándolo, si bien es cierto que con mas corazón que cabeza. Debería llegar una ocasión clara para que hubiera la opción para empata. Moustapha sería derribado al borde del área por Luís Martínez, lo que le costó la tarjeta roja y expulsión. Los astigitanos se quedaban con 10, y por si eso no fuera lo peor, en la falta lanzada, Richi conseguía, en un gran disparo, marcar para su equipo y empatar el encuentro. Fue una jugada protestada, con una falta que tuvo que lanzarse dos veces, y con más amarillas para todos. Se ponía el partido de cara para los del Melilla que tenían por delante 30 minutos para intentar marcar un gol.

No obstante, ese gol no llegaría. Eso sí, por ocasiones no fue. La primera sería una de Moustapha por banda izquierda que acabaría haciendo el pase de la muerte para que alguien rematara, pero el balón se paseó por la zona más cercana a la portería de Molero. En el minuto 75 sería Zelu quién tendría una buena ocasión, pero su disparo se fue directo a las manos de Molero. El Écija no reaccionaba, y en vez de eso, concedió alguna jugada más a los africanos. En el minuto 85 el Melilla tuvo un nuevo disparo de Toscano, pero de nuevo Valero fue capaz de sacar el balón.

El Écija daba por bueno el empate y el Melilla se mostró poco solvente para conseguir marcar el segundo. Ambos lo dieron por bueno por la situación, pero lo cierto fue que los andaluces no serían capaces de aguantar un marcador que se había puesto muy de cara en la primera parte.

UD Melilla: Tanis (1), Pepe (1), Richi (3), Nando (2), Alex Cruz (1), Espinosa (2), Lolo (Toscano, 70´) (2), Zelu (Aznar, 76´) (1), Pedro Vázquez (1), Yacine (2), Moustapha (2).

Écija Balompié: Molero (2), Carmona (2), Adri (2), Curro (1), Luís Martínez (1), Marrufo (2), Manu Reina (2) (Domínguez, 90´) (s.c.), Jonatan (1) (Francis, 57´) (1), Juan Delgado (2) (Ebu, 84´) (2), David Castro (2), Moyita (3)

Goles: 0-1 (01'): Moyita. 1-1 (59'): Richi.

Árbitro: Escudero Marín (Colegio manchego). Tarjetas amarillas a Moyita, Curro, Nando, Yacine, Pepe, Marrufo y Lolo. Tarjeta roja a Luís Martínez (55´)

Campo: Álvarez Claros, 800 espectadores.