Así les ha ido a los equipos sevillanos en la jornada 25 de División de Honor

Estrella 0-1 Xerez Deportivo: Los panaderos no miraron a la tabla

La Estrella pudo dormir tranquila. Tras golear a domicilio por 0-4 al Coria, los pupilos de Bernardo Pérez se volvían a enfrentar a un gallito de la categoría, nada más y nada menos que al líder Xerez Deportivo. La concentración era máxima y se vio desde el primer minuto de juego sobre el Ciudad de Alcalá. Los panaderos esperaban agazapados atrás para salir a la contra e intentar hacer daño a la defensa estática jerecista.Y a punto estuvieron de conseguirlo en varias ocasiones.

La primera en el minuto 12 de partido cuando Alberto se escapó por su banda y consiguió plantarse solo ante la portería defendida por Camacho. Sin embargo, el guardameta azulino consiguió salir victorioso en el mano a mano. En el 26, nuevo paradón de Camacho que sacó una mano milagrosa a un fuerte disparo de Sergio.

Tras el paso por los vestuarios, el guion no cambió. Dominio del Xerez Deportivo ante una Estrella que buscaba su oportunidad. Y la tuvo con un disparo de Lolo de falta directa que acabó en la cepa del poste. No obstante, con el paso de los minutos los gaditanos se iban creciendo y se palpaba el gol visitante. Éste llegó de manera cruel en el minuto 88, obra de Cuenca.

San Roque 1-1 Coria: Jugando con fuego amarillo

Reparto de puntos entre el San Roque y el Coria. Los hombre de Puma firmaron una primera parte brillante, pero en ella volvieron a faltarle la definición en los últimos metros.

Los ribereños gozaron de un gran número de ocasiones durante el primer acto, pudiendo haber dejado el marcador resuelto, pero el infortunio se alió con los del Guadalquivir. Nada más comenzado el compromiso, latigazo tremendo de Selu desde el costado derecho que el portero repele y Dani Casado perdona en el mano a mano. En el minuto 6, nueva ocasión amarilla. Curro ve al portero un poco adelantado y, con una vaselina excelente, el esférico se estrellaba en el palo milagrosamente. Sin embargo, los campogibraltareños iban a adelantarse en el luminoso en su primera acción de ataque. Jugada de Luisma que se marcha de hasta dos defensores corianos y con su pierna derecha bate a Isco de fuerte lanzamiento. A raíz de ahí, innumerables ocasiones ribereñas. Tantas que el cántaro terminó por romperse en el minuto 41. Dani Casado, máximo artillero del Coria esta campaña, es cazado por Cheito, cometiendo un claro penalti que el propio goleador transformaría desde los once metros firmando el empate a uno. De ahí al final, nada se movió.

Algabeño 1-3 Conil: Con ocho, aparecieron sus agallas

El Algabeño tiró su partido en una mala primera parte frente todo a un Conil. Después, el colegiado se erigió en el gran protagonista y acabó dejando a los algabeños con ocho jugadores. Lo curioso es que fue entonces cuando se vio la mejor versión de los de Tristán.

Antoniano 1-1 UP Viso: La apisonadora visueña encontró un obstáculo

Empate entre el Antoniano y el UP Viso en un partido donde los lebrijanos rescataron un punto cuando el choque expiraba. Antes, el conjunto visueño había avisado con un travesaño de Alberto Vega, siendo el propio Vega el encargado de abrir la lata tras un pase de David Sombri. Y pudo hacer sangre el UP Viso si Migue hubiera acertado en el mano a mano frente a Bellido. Sin embargo, lo que llegó fue el 1-1 de Kevin en el 90'.

San José 1-0 Cartaya: Sufridos tres puntos que saben a permanencia

Segunda victoria consecutiva del San José ante un Cartaya que dio guerra durante todo el partido. Ambas escuadras, sabedoras de la importancia del duelo, pelearon cada balón como si fuera el último. Los locales sufrían por el estrecho campo e intentaban sacar petróleo de algunas de sus oportunidades. Y lo sacaron gracias a Álex Buzón, que supo aprovechar un pase de Isaac para marcar, de volea, el único gol del encuentro.