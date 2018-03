Así ha sido la jornada para los equipos sevillanos en Tercera División

Lebrijana 0-2 Utrera: El Utrera cambia el paso con un gran triunfo

El derbi dejó un ganador y un perdedor. Y no sólo en el resultado. Golpe de autoestima del Utrera en una muy dura temporada y varapalo para la Balompédica, que continúa sin sacar adelante sus partidos en casa y queda a cuatro puntos de los ´play off´.

La Lebrijana saltó dominando, aunque el encuentro empezó bastante equilibrado. Los locales no vencen como local desde el 3 de diciembre, guarismos que no son casualidad. Domina, pero no saca provecho. Las ocasiones llegaron por ambos bandos a balón parado, anulando Álvarez Rodríguez el 0-1 de Juanma Rojas por fuera de juego. No fue la única jugada protestada por los visitantes, ya que en el 37´ Isra vio la roja por una disputa con Benítez.

Se las prometían felices los lebrijanos en el segundo tiempo, pero sufrieron un ´cortocircuito´ ante el planteamiento utrerano, bien plantado y con una gran seriedad táctica. La suerte le comenzó a cambiar para el Utrera en el 58´; Blanco recogió un balón que había peleado Esteban y lo puso en profundidad a Juanma Rojas, que anotó el 0-1.

Con la Lebrijana buscando el empate, robo de balón de Esteban, que se plantó dentro del área local, cayendo derribado y señalando penalti el colegiado. Blanco no falló desde los once metros sentenciando el partido ante una inoperante Balompédica que acabó con nueve.

Algeciras 4-0 Castilleja: Dura derrota de un desaparecido 'Casti'

No termina el Castilleja de enlazar dos buenos resultados que le saquen de la última plaza, aunque sigue en la lucha por la permanencia. Ayer cayó goleado (4-0) fuera de casa -lleva cuatro seguidas-, si bien es cierto que los de José Antonio Granja lo hicieron en un campo a priori bastante complicado como el del Algeciras. Los alixeños fueron de más a menos, siendo el 2-0 (57´) cuando se ´desenchufaron´.

Gerena 0-0 Los Barrios: El Gerena, desesperado al no poder romper el frontón barreño

Partido de total dominio del Gerena que no supo romper la defensa de Los Barrios, y eso que lo intentó por todos los medios, pero unas veces la defensa y otras Adrián Jiménez deshacían las jugadas de peligro locales tras la expulsión del barreño Miki (4´). Toni, Sergio Navarro y Migue Sánchez protagonizaron las mejores acciones rojinegras en el primer tiempo. El segundo tiempo transcurrió con el mismo guion. Dominio y ocasiones gerenenses que no obtuvieron provecho.

Alcalá 1-3 Ceuta: El Alcalá no pudo con la pegada caballa

El Ceuta acabó llevándose los tres puntos del Nuevo Estadio Ciudad de Alcalá tras una gran segunda parte. Los locales igualaron el tempranero tanto visitante, pero si por algo destacan los caballas es por su pegada, que sacó a relucir en el segundo acto.Con esta derrota, el Alcalá queda decimoséptimo, a un punto del descenso.

El Ceuta no pudo empezar mejor al marcar David Camps en el 4´. Gonzalo avisó en el 14´ con una falta lateral y Aarón Natera hizo el 1-1 aprovechando un error de Willy y un pase de Nieto. El primer tiempo fue de ida y vuelta, sin dominador claro. En el segundo tiempo, el Ceuta dio un paso adelante y se adueñó del balón. El 1-2 fue un mazazo para el Alcalá, que recibió el 1-3 en el epílogo del encuentro.

Cabecense 1-1 Sevilla C: El punto, un mal menor

Cabecense y Sevilla C se llevaron un punto en un derbi disputado y reñido que deja a ambos con una sonrisa a medias. Los ugienses no terminan de despegarse del pozo, pero con el punto sumado mantienen el descenso a cuatro puntos. Los nervionenses, por su parte, encadenan siete jornadas sin vencer, pero dejaron una grata imagen.

La condición de anfitrión empujó al Cabecense a llevar la batuta, inquietando con acciones a balón parado, como la falta botada por Jesús Mari que el exsevillista Francis remató al fondo de las mallas. Se marchaban así los locales al descanso con una sonrisa, pero poco les duró la alegría. En un error de Schuster en la salida de balón, Buben no perdonó y reestableció un empate que ya no se movería.