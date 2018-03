Molero, del Écija, toma le relevo con éxtio

Ya explicó Marc Domínguez, entrenador del Écija, que tras las dos goleadas sufridas en Almendralejo (4-0 frente al Extremadura) y Huelva (3-1 contra el Recreativo) tenía que hacer cambios, introduciendo la principal novedad ante El Ejido 2012 de la entrada de Fernando Molero en detrimento de Fermín, el cancerbero del ascenso e indiscutible hasta ahora.



"Era normal que Juan Carlos (Gómez), después del ascenso, apostara por el bloque. Fermín ha estado a un nivel alto", declaró Molero, que ha defendido la meta ecijana en los dos últimos encuentros, recibiendo dos goles: "Sabía a lo que venía cuando fiché. Tengo ya 28 años. Me he tomado este tiempo con filosofía y paciencia y cuando me tocado, he ayudado al equipo. El míster me comentó a mediados de semana (tras la derrota ante el Recreativo) que confiaba en mí".



El de Fernán Núñez, que firmó este verano tras pasar dos temporadas en el Espeleño, fue clave en el punto sumado por los ecijanos ante el Melilla, salvando el empate en dos acciones ofensivas melillenses en el segundo acto. "Trabajo para dejar la portería a cero. Si no, en ayudar lo posible para sumar. Estábamos dolidos por las dos derrotas en las dos últimas salidas. Queríamos sacar algo positivo", declaró Molero, que pese a la buena clasificación azulina (décimo), no quiere excesos de confianza: "Quedan diez jornadas. Es un mundo y pueden pasar muchas cosas. El equipo está en buena línea y hay que continuar".