Así ha ido la jornada en Segunda Andaluza

Grupo I: Poderío de los favoritos

La jornada 26 del Grupo I de Segunda Andaluza puso las cartas boca arriba en la zona noble de la tabla. A la espera del Camas, que tiene un partido menos tras el aplazamiento de su duelo ante el Triana, los máximos favoritos se alinean en la pelea por el ascenso. El Paradas no frena en su camino a Primera Andaluza. La escuadra morada derrotó por la mínima al Herrera (0-1); el Osuna, por su parte, ganó 'in extremis' en su visita al Arahal (1-2) gracias a un tanto de Raya y conserva la segunda plaza. Dicha posición es la que amenaza el irregular La Barrera, ya tercero, tras endosar la goleada de la jornada al Ciudad Jardín (6-0). Tanto ursaonenses como alcoreños aprovecharon el pinchazo de El Rubio, que no pudo pasar del empate frente al Marchena (1-1), y del Écija CF, que cayó ante el Campana.

En la zona baja, La Roda volvió a dejar pasar una oportunidad para acercarse a la salvación tras ver como el filial del Utrera le igualaba.

Grupo II: El imparable Camino Viejo

Pocas novedades deparó la jornada 26 en el Grupo II de Segunda Andaluza. El Alcalá del Río, que comanda la tabla desde hace varias jornadas, continúa en la dinámica del último mes de competición: no encaja, pero tampoco encuentra la senda del gol. Ante el Olivarense, acumuló su tercer empate a cero en los últimos cuatro partidos. Dicho traspié fue aprovechado por el Camino Viejo, el conjunto más en forma de la liga, para recortar distancias. El cuadro tomareño consiguió ante el Cazalla Sierra su sexto triunfo consecutivo para afianzarse en la segunda plaza. Por su parte, el At. Dos Hermanas recuperó la sonrisa contra el Calavera tras tres fechas sin ganar. A este triunvirato se quiere agarrar el Albaida, que consiguió en casa del At. Libertad su tercer triunfo seguido.

En la zona baja de la clasificación, no se atisba reacción ni de Soleá, ni de Bellavista B, ni de Benacazón.