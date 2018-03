Así les ha ido a los equipos sevillanos en la jornada 30 de Tercera

Guadalcacín 2-0 Gerena: El peor momento para la primera derrota

El Gerena cayó derrotado ante el Guadalcacín, un rival que puso todo para llevarse unos tres puntos importantísimos para ellos, pues les alejan de la zona de peligro.

Con muchas imprecisiones y casi sin ocasiones, la primera mitad se fue sin prácticamente nada que destacar. Pero este guion cambió drásticamente en el segundo acto, en el que ninguno se reservó nada.

Brian desesperó a los mineros, que se vinieron abajo cuando Canty, en el 83', puso en ventaja a los jerezanos. Adri, en el postre, lo liquidó.

Arcos 0-1 Cabecense: Llegar, marcar, aguantar y sumar

Importante victoria del Cabecense en el siempre complicado Antonio Barbadillo de Arcos de la Frontera, gracias al tempranero gol de Bucarat.

Los cabeceños vieron como el partido se les ponía de cara con el tanto del defensa, que metió el pie en un saque de esquina para batir a Toni.

El Arcos reaccionó con un tiro de Zúñiga que despejó Iván Casas. Y en el 28' Chapi tuvo el segundo, pero su remate se marchó algo desviado.

Ya en la segunda mitad, el Cabecense trató de defenderse como gato panza arriba, pero acabó sufriendo. La más clara de los locales, un tiro de Prieto al palo.

Castilleja 0-1 Lebrijana: La necesidad pasó factura

Paso adelante de una Lebrijana que, además, deja muy tocado a un Castilleja que ve como la lucha por la salvación se aleja, quedando una jornada menos para la machada. Los lebrijanos, por su parte, recuperan sensaciones en su mejor apartado de esta campaña, los partidos como foráneo. Y de esta guisa salieron mejor parados los visitantes, que fueron madurando el partido poco a poco hasta terminar asestando un golpe letal a un Castilleja demasiado nervioso, y al que le pasó factura su situación.

Los visitantes controlaron bien los tiempos, aunque no estuvieron finos de cara a portería, marrando las ocasiones de Ranchero y Samu Ayala. El 'Casti', por su parte, basaba sus opciones en un Pipi muy activo, pero estéril de cara a puerta. Quien sí atinó fue Chico, que remató a la red un balón a la salida de un córner y puso en ventaja a los lebrijanos. El duelo, cuesta arriba para los aljarafeños, se terminó de complicar con la expulsión de Carlitos, en una mañana aciaga.

Utrera 0-1 Xerez CD: Se estrella una y otra vez contra un muro

Tropiezo del Utrera ante el Xerez en un buen partido de los de Montoya, que se estrellaron una y otra vez contra Zamora, el mejor de los suyos. Los utreranos llevaron el peso del partido, y Jairo marró un mano a mano ante el arquero. Quien no falló fue Benítez, que batió a Ayala con un gran tiro. Pero las cosas se complicaron para el Xerez con la expulsión de Chato y de Carrasco, ambos en la segunda mitad. El Utrera, mientras tanto, seguía a lo suyo, acosando a un Zamora que sacó un zurdazo de Maristany. Juanma Pichón también la tuvo de cabeza. Con dos jugadores más, el San Juan Bosco apretó, pero sin fortuna.

Cádiz B 0-0 Alcalá: La misión de resistir se cumplió con creces

El Alcalá sacó un punto de enorme valor en su visita a la Ciudad Deportiva del Cádiz, donde empató a cero ante el Cádiz B, el líder de la categoría.

Y es que vaticinando los goles marcados por los alcalareños y los recibidos por los gaditanos, se entendía lo complicado de la empresa, de ahí que este punto sepa tan bien en los panaderos.

Tras un primer tiempo donde el Alcalá neutralizó bien las ideas amarillas, en el segundo acto sí sufrieron los de Álex Martín, pero aguantaron bien ese primer arreón del filial cadista.

Seth fue expulsado en el ecuador, algo que allanó el camino de un Alcalá que dio un paso adelante, y aunque no marcó, dio por buena la unidad.

Sevilla C 1-1 Algeciras: No gana pero sí da la talla

El Sevilla C no logró romper su larga racha sin ganar, que ya se prolonga a ocho encuentros, pero sí que dio la talla ante un rival de enjundia como el Algeciras en una tarde marcada por las inclemencias meteorológicas. Los de Gallardo, que no era partidario de jugar el choque por el tiempo y el estado del césped, lograron un punto valioso contra un cuadro gaditano que se encuentra en zona de 'play off' tras adelantarse en el marcador en el ocaso de la primera mitad. Un fuerte disparo de Diego, ayudado por el viento, sorprendió al meta Romero y se convirtió en el 1-0 para los locales. No obstante, la alegría le duró muy poco a los nervionenses, justamente dos minutos, lo que tardó Mané en aprovechar una indecisión de la zaga para anotar el empate. Los sevillistas se quedaron parados creyendo que el árbitro señalaría fuera de juego, algo que no sucedió.

Ya en la segunda mitad, Candela la tuvo pero su disparo se estrelló en la madera, mientras que después el meta Samuel atrapó un remate de Moussa para que los equipos se repartieran los puntos.