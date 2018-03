Resultados de los equipos sevillanos de DH en la jornada 26

U.P. Viso 2-1 Estrella S.A: Quesada decide un derbi igualado

Última jugada de partido y recuerdos desiguales para U.P. Viso y Estrella. Tras un encuentro muy igualado, Quesada dejó los tres puntos en el San Sebastián con un gol de cabeza en el 89'. Una diana que devolvía la sonrisa a los visueños tras dejar escapar el triunfo en Lebrija la semana pasada de forma parecida, pero que volvía a dejar con cara de pocos amigos a una Estrella que ya tiró el esfuerzo por la borda contra el Xerez Deportivo en los últimos minutos.

Antes, ambas escuadras habían ofrecido un bonito espectáculo con un choque disputado y con alternancia de ocasiones. La más clara de la primera mitad la tuvo el panadero Toni, cuyo disparo se fue al poste tras una jugada de Álex Pérez.

Tras el paso por los vestuarios, llegó el primer gol del encuentro. Una falta sacada magistralmente por Lolo era rematada de forma clara por Sergio. Jugada ensayada clásica de los de Bernardo Pérez. A raíz de ahí, el U.P. Viso ofreció sus mejores momentos encerrando a los alcalareños en su área. Salvat, en el 70', ponía las tablas en el luminoso tras un centro de Cata. Y el acoso y derribo visueño tendría su recompensa con el gol 'in extremis' de Quesada a la salida de un córner. Ya no se jugó más y los puntos se quedaron en casa.

Coria 3-0 Ciudad Jardín: ¿Estado? Casado con el ascenso

Fundamental victoria del Coria de Puma, que vuelve tras varias jornadas a la zona de ascenso después de golear al Ciudad Jardín con un 'hat-trick' de Dani Casado. Menuda temporada del bollullero, que suma, con las tres dianas de ayer, quince goles en 26 jornadas.

Salió el conjunto ribereño con ganas de agradar y de que los puntos se quedaran en el Guadalquivir. No en vano, no ganaban en casa desde mediados de enero frente al U.P. Viso. Pero hoy iba a ser un partido diferente y los amarillos se adelantaron muy pronto, en el 11'. A raíz de ahí, el equipo se durmió un poco, pero reaccionó en el momento justo para poner tierra de por medio con un 3-0 contundente.

San José 0-2 Algabeño: La salvación se decanta para el lado algabeño

Volvió el San José a las andadas con una dura derrota en casa frente al Algabeño por 0-2. Los cañameros volvieron a evidenciar su falta de sangre arriba ante un conjunto algabeño que supo golpear en los momentos justos del partido. Tras una primera parte igualada, los de Tristán supieron aprovechar el fuerte viento a favor para llevarse el botín gracias a dos balones largos donde la defensa azulina hizo aguas.

Olímpica V. 0-2 Antoniano: Decaimiento lebrijano generalizado

Nueva derrota del Antoniano, que ve cada vez más lejanas las opciones de ascenso esta temporada. Contra la Olímpica Valverdeña y en un campo impracticable, los lebrijanos fueron inferiores a su rival, que puso más fe sobre el césped. Jesús Blanco, doblete goleador.