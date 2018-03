El triunfo de la tercera cantera en el Tomares

El Tomares ha sellado su continuidad la próxima temporada en División de Honor Juvenil tras ganar 1-3 al Córdoba en la última jornada, un gran éxito dada la dificultad de una categoría con dos caras.



. Luego, en casacon equipos inmersos en la zona de abajo (26 de Febrero, Recreativo...). Esta categoría es tan bonita como difícil.. Por un lado, los filiales, que si tienes un día tonto te meten cinco o seis, y el resto, equipos modestos como el nuestro. Hay mucha diferencia y, por ello, hay que ser un equipo", declaró, entrenador tomareño, que destacó las virtudes de un club cuyo crecimiento en fútbol base ha sido notable: "Me atrevo a decir que quitando a los grandes (), el Tomares es el club de Sevilla que. Eso fue lo que me convenció. Cuando me llamaron, la realidad es que no tenía muchas ganas de entrenar, pero vi cómo se trabaja y me decidí. Todos los equipos tienen primer y segundo técnico y un preparador físico; este año se ha incluido a un psicólogo; luego, los equipos de cadetes e infantiles van muy bien... Es un club".

Octavo clasificado, Jurado, pese a la salvación, confía en "seguir compitiendo porque vienen los grandes", mirando ya de reojo al año próximo: "Estamos contentos y estamos hablando. Lo más seguro es que me quede".