Diez goles que valen once puntos para el Écija

El Écija obtuvo un valioso empate el pasado domingo ante el UCAM, un punto que bien pudieron ser dos de no ser por el penalti en el epílogo pitado a favor de los universitarios y, de nuevo, por el acierto de Ezequiel Lamarca.

El atacante cordobés está firmando su mejor temporada. A sus 26 años se encuentra en plena madurez deportiva, como está constatando en la Categoría de Bronce. Con el tanto logrado en la última jornada suma diez, lo que le permite continuar siendo el 'pichichi' ecijano y el cuarto mejor realizador de la categoría, por detrás de Loren (ya en el primer equipo del Betis), Aketxe (Cartagena) y Marc Fernández (UCAM).

Sin embargo, su importancia va más allá. Según la cuenta de Twitter @vintage_stats, los diez goles de Ezequiel han brindado once puntos a su equipo (los que su equipo dejaría de sumar si no se contasen sus goles), convirtiéndolo en el segundo jugador que más puntos da a su equipo, igualado con Marc Fernández (éste, con un gol más), y sólo por detrás de Aketxe, que con once dianas ha permitido al Cartagena sumar catorce puntos. De los diez goles, dos fueron de penalti, promediando el goleador azulino uno cada 192,4'. Le siguen, con cinco, Sergio Moyita y Juan Delgado.