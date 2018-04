Betis Deportivo-Las Palmas At. (0-0): Se queda a medias y sin tiempo

El Betis Deportivo desperdició otra oportunidad de acercarse a la salvación a ceder su tercer empate consecutivo, esta vez en casa y ante un rival directo al que habría dado caza (y superado en el duelo particular) en caso de triunfo. La falta de gol, en gran medida por las importantes bajas que arrastra en esta segunda vuelta (por lesiones y promociones al primer equipo), volvió a lastrar a los heliopolitanos, sostenidos por el guardameta Pedro y la ambición sin premio de Iván Navarro.

De inicio, demasiado respeto entre ambos contendientes. El filial amarillo dispuso una defensa de cinco y trataba de asfixiar la salida verdiblanca con una fuerte presión alta, lo que minimizó el peligro y multiplicó las imprecisiones. Con todo, la calidad local encontraba resquicios en la zaga grancanaria, sobre todo merced a la clarividencia de Kaptoum y la pujanza de Iván Navarro. El extremo hispalense forzó el córner con un ajustadísimo centro-chut (8´), estrelló un mano a mano en el pie de Josep Martínez (21´) y merodeó la cruceta con su derechazo desde la frontal (23´), mientras que Abreu remataba alto a bocajarro a renglón seguido. Todo antes de cumplirse la media hora.

Despertaba el Betis Deportivo, al tiempo que Las Palmas Atlético lo intentaba sólo desde lejos (bien Pedro en el 12 ante el disparo seco de Edu Espiau) y a balón parado, centrado en anular a los de José Juan Romero para mantener los tres puntos de ventaja en la tabla. Una tesitura que animaba a los heliopolitanos, solventes en la resta y tirando de paciencia para exprimir todos sus recursos. Como la estrategia: tremendo el paradón de Josep a Carlos Blanco en un libre indirecto que llevaba marchamo de gol a siete minutos del intermedio.

Sobre la hora, avisaría de verdad el segundo equipo insular, salvando Pedro de manera providencial el uno contra uno con Diego Parras, que encontró una dejada de tacón de Miguel Gopar, tras una sucesión de errores defensivos de su anfitrión. Fue sólo un susto, dentro de la dinámica de neta superiodad bética, si bien la intensidad canaria equilibraba la balanza al descanso.

En la reanudación, el Betis Deportivo quiso dar un paso al frente, lo que aprovechó su oponente para buscar sus opciones al contragolpe. Así, nada más arrancar, Pedro volvió a mostrarse ágil para despejar sendos lanzamientos ajustados de Edu Espiau, el primero desviado por Pozo. Había que arriesgar, pues no valen ya los empates a los de José Juan, que, sin embargo, no encontraban con claridad la meta de Josep, salvador de nuevo en el 68 para abortar un libre directo de Iván Navarro. Un par de cabalgadas suyas y de Rober trataban de abrir huecos en la nutrida zaga amarilla, con el aliento de la grada como improvisado ariete para los hispalenses.

Uche pidió a continuación penalti de Eric Curbelo que no parecía, mientras que Pedro seguía a lo suyo, desviando balones imposibles, como el cabezazo picado de Eric en el 76. El emeritense sentaba las bases del ansiado arreón final de su equipo en pos de un triunfo redentor que se hacía de rogar. Una tángana final por la agresión del jugador visitante Álex Suárez al segundo técnico verdiblanco, Sergio Castaño, enfrió lamentablemente la recta final para que nada reseñable ocurriera ya en las áreas.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Pedro; Juanjo, Pozo, Carlos Blanco, Redru; Jaime Garijo (Julio Gracia 71´); Abreu (Julio Alonso 46´), Rober, Kaptoum (Josimar Quintero 85´), Iván Navarro; y Uche.

Las Palmas Atlético: Josep Martínez; Diego Parras, Álex Suárez, Arencibia, Jeremy Valerón, Eric Curbelo; Josemi, Miguel Gopar (Joel 71´), Pablo Santana, Kirian (Carlos González 71´); y Edu Espiau.

Árbitro: Iglesias Villanueva (gallego). Amarillas a los locales Redru y Juanjo, y a los visitantes Eric Curbelo, Álex Suárez y Edu Espiau.

Goles: No hubo.

Incidencias: Unas 900 personas en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.