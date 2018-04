Resultados de los equipos sevillanos en la jornada 33 de Tercera

Alcalá 2-0 Utrera: La fórmula Selu devuelve la ilusión



El Alcalá sumó tres puntos de oro en su lucha por la permanencia ante un Utrera impertérrito que sólo reaccionó mediado el segundo tiempo cuando ya perdía por 2-0. Convincente triunfo panadero, de nuevo con Selu en el banquillo, para situarse a un paso de la salvación (sólo sigue en descenso por peor diferencia de goles).



El Utrera, por su parte, continúa en una situación delicada. A su mal partido hay que añadir que se queda a tres del pozo.



En plena era tecnológica del fútbol, del vídeo, de miles de estadísticas... el Alcalá vuelve a respirar con la practicidad y sencillez que aplica Selu. En su segundo encuentro tras relevar a Ale Martín, el alcalareño ha dotado a su equipo de un ingrediente básico en el fútbol: intensidad. A ello le añade ritmo, sacrificio y gotas de calidad, una fórmula que le sirvió para vencer con justicia al Utrera.



El Alcalá fue superior desde el minuto uno. Serrano, con un disparo desde fuera del área, tuvo la más clara en el primer acto, aunque los blanquiazules fraguaron su triunfo en el inicio de la segunda mitad.



Gonzalo, en el 47', botó una falta peinada por Yeyo. Con un Utrera aturdido, cabalgada de Pedro Jiménez por la diestra y su centro lo remató Nieto para hacer el 2-0. Ahí acabó el partido, ya que el Utrera fue incapaz de reaccionar.

Eldoblegó por 0-1 en un mal partido al, al que adelanta en la clasificación y prácticamente condena al descenso a

El equipo aljarafeño apenas creó peligro en la primera parte. Espada lo intentó a diez minutos para el descanso con una contra que cortó el defensa local Rafa Navarro en falta en el centro del campo. La falta la detuvo el guardameta Vichi, que también detuvo un disparo lejano del Castilleja cinco después.

La segunda mitad comenzó con ocasiones onubenses, pero entró en una fase en la que parecía que iba a estar condenado al 0-0, salvo alguna acción puntual, como así ocurrió con el castillejano Manu Cordero, con una magistral falta lanzada al borde del área (80') que deja al 'Casti' a dos puntos de la salvación.

Ceuta 2-0 Sevilla C: Cae ante el muro ceutí

El Sevilla C cayó derrotado por 2-0 ante un Ceuta imparable que ha ganado los últimos seis partidos y suma ya 17 jornadas sin conocer la derrota. Los sevillistas plantaron cara al cuadro caballa, pero la pegada y la solvencia defensiva de los norteafricanos dictó sentencia en el Alfonso Murube.

Gallardo, que no podía contar con el delantero Miguel Martín, convocado por el Sevilla Atlético, apostó por un once ofensivo con Luis García, Buben y Pejiño en ataque para tratar de superar al segundo equipo que menos goles encaja en la Liga. Pero ni siquiera así consiguieron los sevillistas perforar el arco de un Ceuta pertrechado atrás que no dio opciones a su rival, si bien la primera parte careció de brillo.

Gerena 3-2 C. Lucena: Gana y se rebela ante la adversidad

Gran victoria de un Gerena que afrontó la cita con sólo catorce jugadores disponibles. De hecho, Valles, habitual guardameta titular, y ayer suplente, tuvo que salir en el 90' para sustituir a Kiki, que cayó lesionado en el epílogo.



Con estos tres puntos, el conjunto rojinegro, pese a ser un objetivo complicado, mantiene vivo el sueño de alcanzar los 'play off'.



El cuadro minero fue superior desde el primer minuto. Pese a ello, el Ciudad de Lucena se adelantó en el 24'. Sin embargo, cuatro después igualó Javi Medina, de penalti.