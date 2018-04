El 'déjà vu' del Écija de todas las semanas

Siete días le ha durado la alegría al Écija después de tumbar al colíder Marbella. El 2-1 sufrido en San Fernando hace que los azulinos vuelvan a acercarse al descenso, dramatizando el panorama, una situación que a Marc Domínguez, entrenador ecijano, no le pilla por sorpresa.

"Llevamos en problemas desde la jornada 27. Llevo trece partidos y desde el Betis Deportivo es lo mismo. Cada semana es una final. Seguimos con la misma trayectoria en lo que llevamos de segunda vuelta. Toca seguir apretando los dientes", declaró ayer en Andalucía Centro Deportes, añadiendo que: "El partido del sábado (18 h) ante el Granada B es importante para nosotros y eso se tiene que transmirtir desde el primer minuto".

De cara al duelo ante el filial nazarí, insta a la afición a que llene San Pablo. "Por mi parte le he transmitido al club la necesidad de llenar el estadio. Me da igual regalando entradas o como sea. Faltando lo que falta, es el partido más importante de la temporada junto al de Jumilla. Con ellos todo es más fácil", dijo.

Del choque en San Fernando, explicó que: "Hay que reconocer que en los primeros 45' fueron superiores. Lo que se planteó no funcionó, pero salimos vivos y tuvimos que tomar decisiones. Hasta la lesión de Curro y la expulsión de Escardó el equipo estuvo bien". Sobre Fermín y David Castro, que no fueron citados, señaló que el meta arrastraba molestias y que el medio "no entrenó en condiciones óptimas de máxima exigencia".