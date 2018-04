Selu: "Estoy orgulloso de mi equipo, el Alcalá"

Tres partidos, seis puntos. Este es el balance desde la vuelta de Selu al banquillo del Alcalá. El entrenador panadero ha revitalizado a un equipo que ha logrado salir del descenso, aunque el peligro no ha desaparecido.

Tras perder en Lucena y ganar ante el Utrera y Gerena, el técnico alcalareño mostró su satisfacción por el partido de los suyos en el José Juan Romero. "El Gerena tiene muy buen equipo. Son gente que desequilibran. El partido que teníamos que hacer era aprovechar nuestras armas, ir a la presión, robar, cogerlo a la contra... y más o menos nos ha salido. Estoy orgulloso de mi equipo. Por la intensidad y cómo ha trabajado", manifestó Selu, añadiendo en la rueda de prensa posterior al encuentro que: "Si haces un trabajo intenso y fuerte y luego no lo encumbras con el gol, se te queda un sabor de boca malo. Cada uno ha hecho lo que ha tenido que hacer en su posición. Estoy orgulloso".

Sobre el cambio del equipo, apuntó que: "Soy como me ven. Tengo una forma de ser. Si me la aguantas, podemos llegar lejos. Me gusta que la gente vaya de verdad. El equipo ha subido la intensidad".