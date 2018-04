Marc Domínguez, entrenador del Écija: "Aún no hemos hecho nada"

"Son tres puntos muy importantes, aunque aún no hemos hecho nada. La victoria ante el Granada B era vital para nosotros, por lo que, tras ponernos 0-1 perdiendo, había que ir a buscarlos, ser valientes y arriesgar. De todas formas, toca seguir apretando los dientes y trabajar más que nunca. Quedan tres finales, así que nos ponemos a pensar ya en el partido ante Las Palmas Atlético, que será durísimo", resumía el preparador del Écija, Marc Domínguez, en Andalucía Centro Deportes tras el trabajado triunfo de los suyos el pasado fin de semana, que deja el pozo a seis puntos (aunque a únicamente dos la Promoción).

Sobre los problemas durante el primer tiempo, el gerundense pedía la comprensión del público: "La gente debe entender que hay mucha presión detrás, que las piernas se agarrotan cuando ves que un equipo te hace los quince minutos que hizo de buen fútbol el Granada B; es normal que te entren dudas".

Con todo, celebra la comunión con la grada y la reacción del segundo tiempo: "Los que no dejan de animar se merecen que les demos todo. En la reanudación, el equipo se destapó, se vio con la necesidad de ir a por el partido. Hubo un reajuste para apretar muy arriba con todas las líneas, estando más equilibrados. Les creamos dificultades y ahí estuvo la diferencia. Con 0-1 y el infortunio de Marrufo, dimos un paso para arriesgar todavía más, ya que no nos valía ni siquiera el empate. Salió, pues ellos no estuvieron precisos".