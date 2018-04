Rubén Díaz, 'killer' de la U.D. Morón

La juventud, la calidad y el compromiso son las claves de la U.D. Morón, equipo que pelea con el Torreblanca por el liderato de Primera Andaluza y, por ende, por el ascenso a División de Honor. Dichas características las transforma en goles, 17 en total, Rubén Díaz (Motril, 11-12-1993), un delantero de 'pedigrí' para la categoría, forjado en la cantera del Real Betis y que brilló en los filiales de Valladolid y Almería.

La historia de Rubén Díaz se inicia en la localidad de la Costa Tropical, donde sus continuas dianas no pasaron desapercibidas para el Betis, que lo firmó para su juvenil y, circunstancialmente, fue clave en su fichaje por la U.D. Morón. Tal fue la progresión del ariete en la cantera verdiblanca que llegó a debutar en el filial de la mano de Vidakovic (en la 11/12). Pero donde realmente encontró su sitio Rubén fue en el norte de la península. Valladolid fue testigo de las mejores temporadas del punta: más de 50 goles en dos cursos, que valieron un ascenso a Segunda B.

"Me consideraban como el sucesor de Javi Guerra", comenta Díaz. Tras su exitoso paso por el club pucelano, el delantero recaló en las filas del Almería B, donde perforó las redes contrarias durante dos temporadas. Dos históricos del fútbol de Plata, el Racing de Ferrol y el Badajoz (donde tuvo problemas económicos), y el Huétor-Vera fueron los últimos destinos de Rubén Díaz antes de enrolarse en las filas de la U.D. Morón, conjunto donde el ariete ha "recuperado la ilusión y las ganas" por el fútbol.

Feliz en el Alameda

Cinco años después de abandonar la capital de Andalucía, la provincia de Sevilla volvió a cruzarse en el camino del artillero. Cumplió la promesa que le hizo a Mariano y Mario, compañeros en el equipo aruncitano con los que coincidió en el Betis: "Me comprometí a que en un futuro iba a jugar con ellos en la U.D. Morón". En el Municipal Alameda, Rubén Díaz es feliz, ha relanzado su carrera y está viendo, especialmente en la segunda vuelta, puerta con mucha faclidad. Con su último gol en el derbi ante el Morón C.F., el delantero ha alcanzado en la tabla de máximos goleadores a Ávalo, 'pichichi' desde el inicio del curso en Primera Andaluza. "La experiencia en la U.D. Morón está siendo buena. Es un club serio y bien estructurado", afirma el atacante. A pesar de su apariencia, Rubén Díaz es un punta bastante dinámico, que casa muy bien con la movilidad en tres cuartos que caracteriza al cuadro rojiblanco: "Me gusta asociarme. Me entiendo bastante bien con los atacantes del equipo". El espíritu alegre que desprende la escuadra también tiene que ver con la enorme afición que desde el principio ha acompañado a la U.D. Morón. Rubén Díaz resalta el ánimo de los hinchas: !En el partido ante el Cerro, cuando empatamos, 200 personas celebraron el resultado junto a nosotros. Parecía que estábamos jugando en casa".

Quizá por todo ello, el delantero destaque la última de sus dianas, un zurdazo dentro del área que sirvió para empatar el duelo frente al eterno rival: "Fue una fiesta con los aficionados. Marcar el empate fue un plus de motivación para intentar ganar. Fue una locura". Rubén Díaz, uno de los tres foráneos de la U.D. Morón, es, en definitiva, un delantero de otra categoría que hace soñar al cuadro aruncitano con el ascenso a División de Honor.