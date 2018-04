Recelo canario por el cambio de horario en Las Palmas Atlético-Écija

El encuentro se presenta como una final por la permanencia. Se ven las caras Las Palmas Atlético, que con 42 puntos ocupa plaza de ´play out´, y el Écija, que después de remontar al Granada B se ha situado undécimo, con cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

Por ello, el próximo sábado (17 h, hora peninsular) dilucidarán buena parte de sus opciones de salvación, razón por la que los nervios están a flor de piel. Quizá por ello, se ha creado una pequeña polémica en Las Palmas debido al cambio de horario del choque.

El encuentro se ha retrasado una hora debido a los cambios de horarios en los vuelos de regreso de la expedición ecijana. En un principio, el vuelo de regreso partía a las 21 h, pero la compañía lo ha modificado a las 20 h, lo que ha obligado al Écija a pedir el retraso de la hora de inicio del choque.

"Estaba estipulado que con los equipos andaluces se jugaría en el horario ya establecido (17:00 h, insular). Que tengamos que ceder obligatoriamente ... No puede ser. Estas cosas hay que decirlas porque ya no es cuestión de perder o ganar, es cuestión de que así no se puede trabajar con un equipo. No podemos jugar en estas condiciones (con respecto a los rivales)", manifestó Juan Manuel Rodríguez, entrenador de Las Palmas Atlético, en declaraciones recogidas ayer por www.tintaamarilla.es. De hecho, el Écija le trasladó a Las Palmas que si querían jugar a esa hora no pondrían problemas en ello, pero la federación, tal como está estipulado, señaló que los gastos de hotel lo gestionaba el club canario, desembolso que rechazó.

Sin embargo, es mucho lo que hay en juego y el entrenador amarillo no ha digerido bien el cambio. "Estamos indignados, enfadados. En Murcia dije la realidad que estamos padeciendo. No se puede tener a un equipo en competición que se vea obligado a comer en un avión o trasladar ese picnic a la guagua antes del partido. Estoy hablando del almuerzo del deportista, que es vital para disputar un partido de competición. Tanto en la ida como en la vuelta, para recuperarlos. Que lleguemos a las dos de la mañana para jugar unas horas después. Y, encima, cuando juegas en tu casa te exigen y cambien el horario de una manera que no es comprensible", dijo Rodríguez, añadiendo que: "La verdad es que esta Liga no se puede jugar de esta manera. Por lo menos en nuestro caso. Porque todo son desventajas. Ojalá consigamos lo que estamos buscando; tenemos la necesidad de que nuestro público esté con nosotros".