El momento dulce de Pedro Jiménez con el Alcalá

El proceso de maduración de un futbolista es análogo al personal. No hay un tiempo exacto para alcanzar la plenitud ni una trayectoria igual a otra, como buena fe puede dar de ello Pedro Jiménez, una de las revelaciones esta campaña en las filas del Alcalá.

"Esta temporada he sentido que he madurado. Estoy contento con los minutos que estoy disfrutando y la confianza que tengo. Es, por ello, que volví al Alcalá", explica este alcalareño de 19 años (cumple 20 en mayo) cuyo precoz debut en Tercera (14/15) en el cuadro panadero con 16 años le llevó al Sevilla de Liga Nacional Juvenil: "No tuve mucha regularidad. Veía que no iba a tener muchos minutos y decidí volver".

Tras formarse en el Oromana hasta infantil de segundo año, pasar al Alcalá como cadete de primero y después del citado paso por el segundo juvenil nervionense, Pedro Jiménez llegó para quedarse.

"La pasada temporada alternaba el primer equipo con el juvenil. Pero ha sido esta campaña cuando he dado un salto", declara este polivalente atacante que suma 34 encuentros (31 de ellos titular) y cuatro goles, el último decisivo frente al Castilleja, que dio los tres puntos. Este campeonato ha jugado de delantero, mediapunta, centrocampista y, ahora, de extremo derecho: "Con Selu estoy jugando ahí. Me conoce muy bien porque me tuvo en cadetes y juveniles. Es un maestro. Su estilo me va muy bien".

No le pierden de vista

El alcalareño, por el que varios equipos ya han preguntado, destaca también el respaldo y la confianza de los veteranos. "Jugadores como Gonzalo, Óscar o Serrano me ayudan mucho. Son grandes futbolistas y personas", señala, ilusionado en cerrar pronto la salvación: "Saldremos a ganar en Puente Genil (mañana), pero si puntuamos vamos a estar cerca".